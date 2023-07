W sobotę Prawo i Sprawiedliwość udostępniło nowy spot wyborczy, w którym główną rolę grał prezes ugrupowania Jarosław Kaczyński. Wybrzmiewa w nim, że PiS czuje się w obowiązku, by "bronić Polski". - To są wybory o samodzielny byt Rzeczypospolitej, nie możemy odpuścić tych wyborów - dodał premier Mateusz Morawiecki.

Spot "jesteśmy blisko ludzi z Miłości Do Polski", który zamieszczono w mediach społecznościowych PiS, pokazuje m.in. zdjęcia i fragmenty nagrań z wieców oraz spotkań z Polakami polityków partii rządzącej. Słychać w nim też wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego oraz wicepremiera i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

ZOBACZ: Jarosław Kaczyński: Nie jesteśmy chłopcami w krótkich majteczkach

- Uważamy, że obowiązkiem władz państwa, władz narodowych, jest bronić interesów swojego narodu i swojego państwa. My musimy obronić w tej chwili Polskę i wierzę, że z państwa pomocą Polskę obronimy - mówił prezes.

"Nie możemy opuścić tych wyborów"

Na końcu spotu pojawił się także premier, który podkreślił, jak ważne jest, by pójść na jesienne wybory.

- To są wybory o samodzielny byt Rzeczypospolitej, nie możemy odpuścić tych wyborów - powiedział Mateusz Morawiecki.

Wybory parlamentarne. Kiedy?

Wciąż nie wiadomo, kiedy dokładnie odbędą się wybory. Ich datę ogłosi prezydent Andrzej Duda i będzie to "nie później niż na 90 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu, wyznaczając wybory na dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 30 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu i Senatu" - wskazuje artykuł 98. pkt. 2 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Oznacza to, że na ogłoszenie terminu prezydent ma czas do 14 sierpnia.

Z nieoficjalnych informacji wynika jednak, że najbardziej prawdopodobnym terminem głosowania jest 15 października.

WIDEO: Pożary w Grecji. Ogień na wyspie Rodos Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

kg/dsk/polsatnews.pl