Pies w domu to nie tylko głaskanie i drapanie za uchem, ale i konieczność częstego odkurzania i ściągania sierści z ubrań i kanap. Dla wielu osób jest to uciążliwe, dlatego decydują się na czworonoga z włosem. Czy takie psy mogą być odpowiednie dla alergików? Jaka jest różnica pomiędzy włosem a sierścią u psa?

Włosy a sierść u psa – jaka jest różnica?

Porównując ze sobą puszystego samoyeda i długowłosego charta afgańskiego można odnieść wrażenie, że psy dzielą się na te mające włosy lub sierść. Choć takie przekonanie jest bardzo popularne, to jednak nieco mija się nieco z prawdą.

Psie okrycie dzieli się na dwie warstwy. Pierwszą z nich jest właśnie włos okrywowy, który ma prawie każdy czworonóg. Drugą warstwą jest włos wtórny, nazywany również podszerstkiem. Znajduje się bliżej skóry, jest bardziej miękki i odpowiada za termoregulację. Wszystkie psy mają włos okrywowy (wyłączając rasy pozbawione okrycia genetycznie, takie jak nagi pies meksykański). Nie każdy czworonóg ma natomiast podszerstek.

Czworonogi mające jedynie w wierzchnią warstwę sierści – włos okrywowy, uznawane są za "psy z włosami”.

Istnieje mylne przekonanie, że psy z takim okryciem są odpowiednie dla alergików. Rzeczywiście, brak podszerstka może powodować mniejszą reakcję alergiczną, ale nie jest to regułą. Nie ma rasy psa, która jest hipoalergiczna.

Rasy psów z włosami

Jest naprawdę wiele ras, które mają jednowarstwowe okrycie wierzchnie i nie są to jedynie małe psy z włosami! Co prawda, ten typ czworonogów rzadziej gubi sierść, lecz nie oznacza to, że jest mniej wymagający. Właściciele czworonogów bez podszerstka również powinni pamiętać o częstym szczotkowaniu i odpowiedniej pielęgnacji pupila. Jakie są najpopularniejsze rasy psów z włosami?

Shih tzu – pochodząca z Chin starożytna rasa, może prezentować się naprawdę arystokratycznie. Psy shih tzu mają gęsty włos, który rośnie aż do ziemi, tworząc efektowną, "królewską" suknię. Najbardziej charakterystyczną barwą dla tych psów jest biel, jednak można natrafić również na ciemnych przedstawicieli rasy lub czworonogi w różnych odcieniach brązów i beży.

Pixabay Pies rasy shih tzu

Chart afgański – to doskonały reprezentant sporych rozmiarów psów z włosem. Jest to jedna z najstarszych ras na świecie, która charakteryzuje się długimi, pozbawionymi podszerstka włosami. Ich okrycie jest tak przyjemne w dotyku, że w przeszłości było wykorzystywane do produkcji przędzy z jedwabnej psiej sierści. Choć przedstawiciele tej rasy wyglądają niezwykle zgrabnie i delikatnie, to w rzeczywistości są świetnymi myśliwymi o twardych charakterach.

Flickr Pies rasy chart afgański

Maltańczyk – niewielka biała chmurka z czarnym noskiem i takimi samymi oczami to doskonały wybór dla każdego, kogo interesują psy z włosami miniaturki. Niektóre maltańczyki mają lekko kręcony włos okrywowy, jednak według wzorca rasy, jest to wada. Na wystawach można spotkać maltańczyki z niezwykle długim i prostym włosem. Jednak pielęgnacja takiej sierści jest bardzo trudna. Dlatego wielu domowych opiekunów decyduje się na regularne wizyty u groomera celu skrócenia włosa.

Pixabay Pies rasy maltańczyk

Pudel – to rasa odpowiednia zarówno dla osób, które interesują duże psy z włosami, jak i małe. Pudle występują w kilku rozmiarach i wielu kolorach. Te czworonogi są niezwykle inteligentne i prawdziwie "wielofunkcyjne”. Znane są zarówno z wybitnych umiejętności sportowych, jak i z eleganckiego wyglądu. Ich charakterystyczny włos okrywowy jest naturalnie kręcony i gęsty, co pozwala na różnorodne stylizacje – od praktycznych "sportowych" strzyżeń do imponujących "wystawowych" fryzur.

Pixabay Pies rasy pudel

Decyzja o wyborze psa nie powinna być nigdy podyktowana jedynie jego wyglądem. Każda rasa ma swoje indywidualne cechy i potrzeby, które należy poznać przed podjęciem się opieki. Zarówno decydując się na imponujących rozmiarów charta afgańskiego, jak i na małego maltańczyka należy przeznaczyć na jego wychowanie i szkolenie odpowiednią ilość czasu.

Polsatnews.pl