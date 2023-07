Na nadmorskich plażach pojawiły się druciane konstrukcje. WWF Polska informuje turystów, że to nie śmieci. Ustawione kosza chronią gniazda sieweczek obrożnych, malutkich morskich ptaków. Organizacja apeluje, aby podczas plażowania zachować odpowiednią odległość od koszy.

"Przechadzasz się po plaży i widzisz taką drucianą konstrukcję? Wbrew pozorom nie jest to żaden pozostawiony śmieć! To specjalnie zamontowany kosz ochronny dla sieweczek obrożnych, malutkich morskich ptaków, które zakładają gniazda bezpośrednio na… piasku." - podaje WWF Polska na Facebooku.

ZOBACZ: Dramat na plaży w Świnoujściu. Poparzone dziecko trafiło do szpitala

Konstrukcje mają chronić lęgi przed drapieżnikami oraz nieumyślnym zniszczeniem przez człowieka. "Kosz otacza płotek z patyków i sznurka (zazwyczaj jest to ok. 30-50 m od kosza). Przy ogrodzeniu są też tablice informacyjne." - informuje organizacja.

Druciane konstrukcje na plażach. Ustawiają je wolontariusze

Wolontariusze apelują, aby podczas korzystania z plaży zachować odległość około 20 metrów od płotka okalającego kosz ochronny.

ZOBACZ: Włochy: Rekordowa grzywna za sprzedaż kokosów na plaży

"Widząc człowieka lub zwierzę zbliżające się do gniazda, sieweczka każdorazowo opuszcza je i próbuje zwrócić na siebie uwagę, aby odciągnąć zagrożenie od lęgu. Pozostawione bez opieki jaja mogą ulec przegrzaniu lub wychłodzeniu (w zależności od pogody) i pisklęta się nie wyklują. Zachowanie odpowiedniego dystansu umożliwi ptakom spokojne wysiadywanie jaj. Dodatkowo po wykluciu pisklęta przez pewien czas przebywają w rejonie ogrodzenia, gdzie mają więcej spokoju" - czytamy na facebookowym profilu WWF Polska.

Kosze są montowane przez wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF. Konstrukcje ustawiane są na mało uczęszczanych plażach w kwietniu i zostają tam do września. Ptaki wybierają spokojne miejsca, by wychowywać tam potomstwo.

WIDEO: Centra krwiodawstwa w całej Polsce apelują o oddawanie krwi Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dsk/polsatnews.pl