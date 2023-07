Tragiczny wypadek w trakcie Festiwalu Koła Gospodyń Wiejskich "Polska od Kuchni". Na jednym ze stanowisk doszło do zapalenia się płynu do podgrzewacza. Ucierpiało sześć kobiet, w tym dwie ciężko.

Jak informują służby, do wypadku doszło około godziny 14:30. Na stoisku gastronomicznym, gdzie podgrzewano pierogi, doszło do zapalenia się substancji używanej w kuchenkach.

Łatwopalna ciecz wylała się m.in. na ubrania kobiet, które natychmiast stanęły w płomieniach.

- Poparzonych zostało sześć osób. Dwie kobiety doznały bardzo rozległych oparzeń ciała. Cztery pozostałe miały poparzenia rąk i nóg, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo - mówił st. kpt. Artur Tokarczyk, z Państwowej Straży Pożarnej w Chełmnie.

- Wszystkie poszkodowane osoby zostały zabrane do pobliskich szpitali. W przypadku jednej z kobiet poparzenia dotyczą ponad 30 procent ciała - dodał.

Sprawa będzie teraz wyjaśniana przez funkcjonariuszy policji.

Komunikat Urzędu Miasta

Krótki komentarz do wydarzeń pojawił się na facebookowej stronie Urzędu Miasta Chełmna.

"Drodzy, informujemy Was, że na jednym ze stoisk KGW doszło do nieszczęśliwego wypadku, na skutek którego poszkodowanych zostało sześć pań KGW. Wszystkim z nich została udzielona pomoc medyczna, zostały przetransportowane do szpitali" - napisano.

