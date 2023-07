Komunikat pojawił się na twitterowym profilu samorządowca z ramienia Prawa i Sprawiedliwości.

Wojewoda podziękował strażakom Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy przez wiele godzin walczyli z ogniem w hali, w której składowane były niebezpieczne substancje.

O 20.22 strażacy zakończyli gaszenie pożaru magazynu z substancjami niebezpiecznymi w m. #Przylep

3 zastępy pozostaną na noc na miejscu działań w celu dozorowania pogorzeliska.

Bardzo dziękuję wszystkim strażakom #PSP i #OSP którzy uczestniczyli w bardzo trudnej akcji gaśniczej. — Władysław Dajczak (@DajczakW) July 23, 2023

Informację potwierdził także, w rozmowie z PAP rzecznik prasowy lubelskiej PSP st. kpt. Arkadiusz Kaniak.

- Możemy już oficjalnie poinformować, że o godz. 20.22 zakończyły się działania gaśnicze w Przylepie, gdzie paliła się hala, w której składowane były substancje chemiczne - przekazał.

- Standardowo, jak zawsze przy tego typu działaniach zostawiamy, w tym przypadku trzy zastępy straży pożarnej, czyli około 18 strażaków, na dozór nocny, w razie gdyby coś jeszcze się działo. Strażacy będą na miejscu całą noc - dodał.

Pożar hali z niebezpiecznymi chemikaliami

Walka z ogniem, który opanował halę w Przylepie, gdzie składowane były niebezpieczne substancje trwał od soboty. W gaszeniu udział brało około 200 strażaków.

- Pożar wybuchł około godziny 15:30 w hali, gdzie składowano odpady chemiczne przy ulicy Przylep-Zakładowa w Zielonej Górze - powiedział polsatnews.pl rzecznik prasowy lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. kpt. mgr inż. Arkadiusz Kaniak.

ZOBACZ: Jarosław Kaczyński: Wobec Ukrainy będziemy prowadzić politykę obrony polskich interesów

Do mieszkańców najbliższych regionów w sobotę wysłano alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W związku z unoszącą się chmurą dymu poproszono, by w miarę możliwości pozostać w domach i nie otwierać okien.

Gospodarstwom z prywatnymi studniami przekazano, by wstrzymać się z ich korzystania.

W związku z pożarem składowiska odpadów w Zielonej Górze w trybie pilnym premier odbył narady z premierem Jarosławem Kaczyńskim, ministrem Zbigniewem Hoffmannem nadzorującym RCB, a także z kierownictwem MSWiA, MKiS oraz z wojewodą lubuskim.

Ekspert: To, że środowisko zostało zanieczyszczone, nie ulega żadnej wątpliwości

Od samego początku eksperci ostrzegali, że pożar będzie miał poważne konsekwencje dla środowiska. W rozmowie z Polsat News dr inż. Jakub Dyszczyk ostrzegał przed konsekwencjami pożaru.

ZOBACZ: Pożar hali z chemikaliami w Zielonej Górze. Toksykolog: Nie wiadomo, co tam się znajduje

- Całe szczęście, że nie ma zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego (...) Należy podkreślić, że nie wiadomo, co tam się znajduje, co tak naprawdę uległo spaleniu. To zatrważające. Przez tyle lat substancje, materiały tam leżały i nikt ich nie zbadał - mówił.

- To, że środowisko zostało zanieczyszczone nie ulega żadnej wątpliwości - dodał.

WIDEO: Grupa Wagnera na Białorusi. Gen. Polko: Przypadkowi kryminaliści i bandyci Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mjo/ Polsatnews.pl