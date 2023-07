"Pilne zarządzenie Wojewódzkiego Sztabu Kryzysowego. Rozpoczynamy ewakuację mieszkańców z sołectwa Przylep. Mieszkańcy zostaną przewiezieni autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji do wyznaczonych przez miasto miejsc. Prosimy o szybkie przygotowanie się do ewakuacji i zabranie ze sobą tylko najpotrzebniejszych rzeczy" - napisał w sobotę na Facebooku prezydent Zielonej Góry.

"Rozpoczynamy ewakuację mieszkańców z sołectwa Przylep" - przekazał w mediach społecznościowych prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki.



Poinformował, że mieszkańcy zostaną przewiezieni autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji do wyznaczonych przez miejsc.



"Prosimy o szybkie przygotowanie się do ewakuacji i zabranie ze sobą tylko najpotrzebniejszych rzeczy" - podkreślił prezydent.

Pożar hali z niebezpiecznymi materiałami. Do Zielonej Góry przyjechał wojewoda lubuski

Obecnie na miejscu z pożarem walczy 44 zastępów straży pożarnej i cały czas dojeżdżają kolejne. Do dyspozycji PSP są dwa samoloty gaśnicze. Według strażaków w hali znajdowało się ok. 5 tys. metrów sześciennych składowanego materiału.

W związku z sytuacją do Zielonej Góry udał się wojewoda lubuski Władysław Dajczak. O godz. 18:30 rozpoczęło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

- Ogień nie jest opanowany, wciąż się rozwija, objął całą halę. Sytuacja jest dynamiczna - przekazał strażak w rozmowie z polsatnews.pl st. kpt. mgr inż. Arkadiusz Kaniak.

- Co chwilę dochodzi do wybuchów środków chemicznych zgromadzonych w środku hali - dodał kilkadziesiąt minut później na antenie Polsat News st. kpt. Kaniak. Przekazał, że płoną "substancje z bardzo szerokiego spektrum związków chemicznych", co jest bardzo groźne.

