W niedzielny poranek lider PO, odnosząc się do sobotniego pożaru hali z chemicznymi odpadami pod Zieloną Górą, opublikował wpis na Twitterze.

"Smród płonących odpadów w Zielonej Górze. Smród setek bezkarnych nielegalnych składowisk. Smród pisowskiej korupcji w całej Polsce. Kaczyński i Sasin na pikniku" - podał Donald Tusk.

Smród płonących odpadów w Zielonej Górze. Smród setek bezkarnych nielegalnych składowisk. Smród pisowskiej korupcji w całej Polsce. Kaczyński i Sasin na pikniku. — Donald Tusk (@donaldtusk) July 23, 2023

Mateusz Morawiecki nie pozostał dłużny.

"Obrzydliwe. Kuglarz z PO - Partii Oszustów - nawet pożar chce wykorzystać do swego czarnego PR. Wykorzystają każde nieszczęście, żeby skłócić Polaków. Smród kłamstwa powrócił do Polski razem z Tuskiem. Państwo polskie od soboty walczy z pożarem i jego skutkami. Dziękuję służbom za wspaniałą pracę, a Polakom za zachowanie spokoju" - zaznaczył.

Obrzydliwe. Kuglarz z PO - Partii Oszustów nawet pożar chce wykorzystać do swego czarnego PR.



Wykorzystają każde nieszczęście, żeby skłócić Polaków. Smród kłamstwa powrócił do Polski razem z Tuskiem.



Państwo Polskie od soboty walczy z pożarem i jego skutkami. Dziękuję służbom… — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) July 23, 2023

Kolejne słowne starcie

To kolejne podczas tego weekendu starcie na słowa. W sobotę szef rządu nazwał Tuska Lordem Farquaadem - negatywną postacią z bajki o ogrze imieniem Shrek.



- Był taki film o Shreku i tam był władca, Lord Farquaad, który miał taką filozofię, mówił: "niech inni się poświęcają". To tak, jak z Donaldem Tuskiem - wie, że ludzie będą klepać biedę, ale on jest gotowy na takie poświęcenie, to filozofia liberałów - powiedział prezes rady ministrów.

ZOBACZ: Sianów. Mateusz Morawiecki o Donaldzie Tusku: Judasz, bajerant, scamer, kłamca i kłótnik



Tusk odniósł się do tego na Twitterze. "Gdybyś, Mateuszu, oglądał 'Shreka', wiedziałbyś, że Lord Farquaad był mikrego wzrostu ponurym władcą z kompleksami wobec kobiet, a nie liderem opozycji. Ryzykant z ciebie" - napisał.

Gdybyś, Mateuszu, oglądał „Shreka”, wiedziałbyś, że lord Farquaad był mikrego wzrostu ponurym władcą z kompleksami wobec kobiet, a nie liderem opozycji. Ryzykant z ciebie. — Donald Tusk (@donaldtusk) July 22, 2023

M. Morawiecki podczas przemówienia w Krotoszynie. Porównał D. Tuska do postaci z bajki

Słowa Morawieckiego padły podczas przemówienia w Krotoszynie, gdzie wraz z minister rodziny i polityki społecznej Marleną Maląg brał udział w pikniku "Rodzina 800 plus". Premier zaznaczył, że PiS "nigdy nie zostawi ludzi w kryzysie". Inaczej wyraził się o opozycji.

