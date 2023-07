- To Judasz, bajerant, scamer, kłamca i kłótnik, tak mogę go określić w skrócie - mówił premier Mateusz Morawiecki, odnosząc się do lidera Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska. Szef rządu przemawiał w takcie spotkania z mieszkańcami w Sieniawie (woj. zachodniopomorskie).