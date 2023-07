W środę premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że Polska od 15 września nie otworzy granicy dla produktów zbożowych, a jedynie umożliwi ich tranzyt. - Skutki tej wojny nie mogą wpływać negatywnie na polski sektor rolny - mówił szef polskiego rządu.

- Polska zamierza blokować eksport ukraińskiego zboża do UE. To nieprzyjazny i populistyczny krok - ocenił premier Ukrainy Denys Szmyhal. Polityk zachęcił ukraińskich partnerów i Komisję Europejską, by włączyli się w prace nad zapewnieniem bezpiecznego eksportu ukraińskiego zboża do Unii Europejskiej.

Na temat importu ukraińskiej żywności dyskutowali w "Debacie Dnia" u Agnieszki Gozdyry Janusz Kowalski z Suwerennej Polski i Dariusz Klimczak z Polskiego Stronnictwa Ludowego.

- Europejska Partia Ludowa, do której należny PSL, chciała liberalizacji handlu z Ukraina - powiedział poseł Zjednoczonej Prawicy. - To wy za to odpowiadacie - dodał.

Poseł PSL odpowiedział, że nie jest to prawda. - Nasi europosłowie byli przeciw - przekazał.

"Chciałbym, żeby pan chociaż raz był lojalny wobec Polski"

- Posłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego, w 2014 roku kiedy ministrem rolnictwa był Marek Sawicki, znieśli cła i nie zabezpieczyli polskich interesów - odpowiedział Janusz Kowalski. - Niszczycie rolnictwo - dodał.

Agnieszka Gozdyra zapytała posła Zjednoczonej Prawicy, co należy zrobić, aby nie było konfliktu miedzy Polska a Ukrainą w temacie rolnictwa i importu żywności.

- Po prostu nie otworzymy polskiego rynku na import ukraińskich zbóż - odpowiedział Kowalski.

- Przecież już się na to zgodziliście - wtrącił poseł PSL.

WIDEO: Janusz Kowalski i Dariusz Klimczak w "Debacie Dnia". Gorąca dyskusja o imporcie żywności z Ukrainy

- Chciałbym, żeby pan chociaż raz był lojalny wobec Polski - powiedział polityk SP.

- Niech pan przestanie piep*** - zareagował na słowa Kowalskiego Dariusz Klimczak. - Jestem lojalny wobec Polski. To pan będąc wiceministrem rolnictwa zajmuje się w mediach społecznościowych transwestytami z Holandii zamiast polskim rolnictwem - dodał.

- Zniszczyliście polskie rolnictwo - wtrącił Kowalski.

- Co pan piep***? - zareagował polityk PSL.

- Panu poszczają już nerwy - powiedział poseł SP.

ZOBACZ: Rzecznik PSL ujawnił list od rolników. Jest reakcja Janusza Kowalskiego

Na gorącą wymianę zdań między politykami zareagowała prowadząca program Agnieszka Gozdyra.

- Czegoś takiego jeszcze nie robiłam, ale muszę wejść między panów - powiedziała dziennikarka.

- Ja jestem bardzo spokojnym człowiekiem - powiedział Kowalski.

- Panie pośle, trochę się pan uniósł - powiedziała do polityka PSL prowadząca program. Klimczak odpowiedział, że to z powodu zarzutu zdrady.

mbl/ Polsatnews.pl