W piątek obrady Sejmu rozpoczęły się od awantury. Zanim posłowie przeszli do porządku obrad, część z nich zgłosiła się do wniosków formalnych. Jednym z mówców był wiceminister rolnictwa i polityk Suwerennej Polski Janusz Kowalski.

W swoim wystąpieniu krytykował "eurokratów", którzy jego zdaniem blokują pieniądze dla polskich rolników. Stwierdził też, że opozycja "siedzi cicho pod niemiecką miotłą" i nie reaguje.

Na to wystąpienie zareagował Jakub Rutnicki z Koalicji Obywatelskiej. Zgłosił wniosek o przerwę i domagał się informacji od Kowalskiego.

- Aby stanął tutaj przed ludźmi i powiedział, ile milionów zgarniał w spółkach Skarbu Państwa. Kowalski zawsze krzyczy, o Polsce mówi, a tak naprawdę brał grube miliony, a Polakom zafundował drożyznę. To jest o was prawda obłudnicy - mówił poseł.

Najprawdopodobniej Rutnicki odniósł się do poprzednich stanowisk wiceministra. W przeszłości Kowalski zasiadał w zarządzie PGNiG, zarządzie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych oraz w radach nadzorczych Poczty Polskiej i KGHM Polska Miedź.

Polityk Suwerennej Polski postanowił odpowiedzieć na te zarzuty. - Wy hipokryci z Platformy Obywatelskiej. Boli was to, że w 2016 roku wypalaliśmy żelazem wasze nieprawidłowości - zaczął swoje przemówienie przy krzykach z ław opozycyjnych.

"Co się śmiejesz, człowieku?"

- Boli was, że odzyskaliśmy sześć miliardów od Gazpromu, boli was to, że kradliście przez osiem lat Platformy i PSL. Spółki Skarbu Państwa dołowały. A dzisiaj? Orlen jaki wielki, PGNiG jakie wielkie. Co zrobiliście? Sprzedawaliście majątek narodowy. Co się śmiejesz człowieku? - zwrócił się Kowalski w stronę opozycji.

Dalej stwierdził, że opozycja w czasach swoich rządów "rozkradała i prywatyzowała". - Nigdy do władzy nie dojdziecie, bo gdybyście doszli, wszystko byście sprzedaliście - ocenił wiceminister rolnictwa.

Posłowie, zarówno po stronie PO, jak i PiS, na awanturę kolegów parlamentarnych reagowali okrzykami i śmiechem. Po wystąpieniach marszałek Elżbieta Witek ogłosiła pięciominutową przerwę w obradach.

