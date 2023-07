Gwałtowna burza nawiedziła stolicę Chorwacji. Jak powiadomiły lokalne media, na skutek niszczycielskiego żywiołu nie żyją co najmniej dwie osoby.

Chorwacja: Dwie osoby zmarły po nawałnicy

Chorwacki Instytut Medycyny Ratunkowej przekazał, że dwóch mężczyzn zmarło w wyniku urazu głowy spowodowanym upadającym drzewem.

Burze pojawiły się w środę po 16:00,uszkodziły budynek. W całym rejonie Zagrzebia obowiązywało czerwone ostrzeżenie. W związku z niebezpiecznymi warunkami atmosferycznymi władze odradzały podróże w tamte rejony.

Ogień trawi lasy na wyspie Rodos. Ewakuacja mieszkańców

Z kolei na południe i zachód od Aten płoną lasy. Upał i silny wiatr sprawiają, że ogień rozprzestrzenia się błyskawicznie. Jak informują greckie media, nowy pożar pojawił się również na wyspie Rodos. O sytuacji w Grecji mówił w czwartek na antenie Polsat News Marcin Pietrzyk, przewodnik po Grecji, autor bloga "Moja Hellada".

Powołując się na lokalne media, przekazał, że pożar na Rodos jest pod kontrolą, ogień ma zostać opanowany do końca dnia. - Jest tam ok. 300 hektarów powierzchni, pięknych dziewiczych lasów. To mnie bardzo boli, gdy słyszę, gdzie na Rodos jest pożar - przekazywał.

W gaszeniu pożaru na wyspie biorą udział m.in. samoloty. - Wczoraj zarządzono ewakuację z okolicznych wiosek. Trzeba pamiętać, że pożar ma miejsce w centralnej części wyspy, z daleka od kurortów, ale ogień i dym widoczne są na całej wyspie - relacjonował Marcin Pietrzyk. - W przypadku Rodos pomaga pogoda, ponieważ nie ma tam wiatru w tej chwili - dodał.

Pożary w Grecji. "Nikt nie chce ryzykować bezpieczeństwa turystów"

Inna sytuacja jest w pobliżu greckiej stolicy. - Wokół Aten położone są góry. To tereny trudno dostępne. Tam jest niebezpiecznie - przekazał Pietrzyk. Ogień pojawił się także w okolicy miejscowości Lutraki w pobliżu Kanału Korynckiego. Na miejscu zostały pozamykane drogi lokalne.

ZOBACZ: Afrykański upał w Europie. To może być najcieplejszy tydzień w historii

- Życie turystyczne kraju toczy się normalnie. Ludzie pracujący w turystyce omijają tereny, gdzie jest ryzyko. Nikt nie chce ryzykować bezpieczeństwa podróżnych. Nie mamy informacji, by ktoś rezygnował, rozmyślał się z decyzji o wyjeździe do Grecji - mówił.

Jak dodawał, osoby, które decydują się na wyjazd w ostatniej chwili raczej nie będą kupowały biletów do Grecji w związku z sytuacją.

Na południu Europy przeważają wysokie temperatury - nawet do 44 st. C. we włoskim Palermo. Do Grecji zbliża się kolejna fala upałów. Na antenie Polsat News można było zobaczyć mapę pożarów dla krajów południowych.

Polscy strażacy pomogą w gaszeniu pożarów

W ramach pomocy do Grecji płynie międzynarodowe wsparcie, w tym także z Polski. W środę z Krakowa wyruszyło niemal 150 funkcjonariuszy i 48 wozów.

- Pierwszy wyjazd takich modułów odbył się dokładnie pięć lat temu. 19 lipca 2018 roku do Szwecji i wtedy po raz pierwszy pokazaliśmy, jak jesteśmy w stanie się zmobilizować, jak jesteśmy w stanie pomóc - mówił Grzegorz Borowiec, dowódca modułu GFFFV POLAND jadącego do Grecji.

- To już 18 misja w ostatnim czasie. Misja zagraniczna, a siódma misja ratownicza. Po raz drugi jedziemy do Grecji. Strażacy z Wielkopolski w Grecji już byli, czyli pożary wam są znane. Macie doświadczenie. macie doświadczonych dowódców. I jestem pewien, że sobie z tym wszystkim poradzicie - mówił Arkadiusz Przybyła, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.

🇵🇱🤝🇬🇷#MisjaGrecja2023 Moduł GFFFV 🧑‍🚒🚒 ❤️po noclegu na terenie Węgier wyruszył już w dalszą drogę. Kierują się do Serbii a następnie planują dotrzeć do Bułgarii na ostatni nocleg przed metą 🇵🇱🧑‍🚒💪✌️🫶@MSWiA_GOV_PL @eu_echo pic.twitter.com/MTllhRRDWZ — Andrzej Bartkowiak (@ABartkowiak_PSP) July 20, 2023

