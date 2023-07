Wakacyjne koszmary. Mrówki, rdza i "standard o połowę niższy"

Kamil Muś z Wrocławia razem z partnerką zdecydowali się na pierwszy zagraniczny wyjazd z dzieckiem na grecką wyspę i pobyt w hotelu z opcją all inclusive.

- Widać było, że ten pokój ma kilkanaście lat, chociaż miała być to część wyremontowana, jak powiedział przedstawiciel biura podróży. Później po wejściu do łazienki - sprzęt sanitarny był zaśniedziały, zardzewiały - mówił w rozmowie z Polsat News.

Wakacje 2023. "Standard był o połowę niższy"

Jak przekazał, zdecydował się na ofertę biura podróży, która, jego zdaniem, mocno odbiegała od rzeczywistości. - Zapłaciliśmy za cztery gwiazdki, a standard był o połowę niższy - dodał.

Kosz podróży za tydzień all inclusive poza sezonem za dwie osoby dorosłe i dziecko wyniósł niemal dziesięć tysięcy. Reklamacja złożona w biurze podróży nie przyniosła rezultatu.

- Oferta jest zgodna z tym, co zakupiliśmy, a z powodu innych rzeczy, które też zgłaszaliśmy np. insekty czy mrówki w pokoju to usłyszeliśmy, że mogą występować - relacjonował.

Nieudany wyjazd wakacyjny

Istnieje kilka opcji dochodzenia swoich praw. Gdy reklamacja okaże się bezskuteczna, sprawę można skierować do sądu. - Musimy wykazać niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi turystycznej - mówił Polsat News Marek Szpak, radca prawny.



Wówczas może przysługiwać nam odszkodowanie. Prawnicy radzą - warto zbierać dowody. - Termin przedawnienia roszczeń wynosi trzy lata, kwestia dowodowa musi być we wszczęciu postępowania rozpoczęcia, a materiał dowodowy zebrany już na samym początku - powiedział Karol Muż, koordynator Europejskiego Centrum Konsumenckiego.

- Będąc na wyjeździe, możemy udać się do recepcji, do rezydenta, oni są zobowiązani do tego, żeby wszystkie niedogodności zostały usunięte - poinformował Paweł Świeboda z biura podroży w Lublinie.

Odszkodowania za opóźniony lot i zgubiony bagaż

Połowa Polaków planuje wakacyjny wyjazd, dziewięć milionów zagraniczny. Tym, którym plany pokrzyżuje opóźniony lot także przysługuje odszkodowanie - jego wysokość zależy od długości trasy i opóźnienia. Gdy lot zostanie odwołany - wówczas linia lotnicza powinna nam zapewnić hotel i opiekę. Odszkodowania nie dostaniemy, gdy nasz samolot nie poleci np. z powodu złej pogody.

A co z bagażem? - Jeżeli on doleciał i jest uszkodzony lub wybrakowany to nie można nam wyjść z lotniska bez zgłoszenia specjalnego protokołu w miejscu wyznaczonym przez port do reklamacji i wówczas należy złożyć go w ciągu siedmiu dni do przewoźnika - mówił Karol Muż.



Maksymalna wysokość odszkodowania za uszkodzony lub zgubiony bagaż to prawie siedem tysięcy złotych.

anw/ac/Polsat News