Głośna muzyka, rozmowy, śmiecenie - to zachowania, które najbardziej przeszkadzają plażowiczom nad Morzem Bałtyckim. Reporter Polsat News rozmawiał z turystami o zalewających polskie plaże parawanach. - Jak co roku przypominamy, że te ustawione przy brzegu wydłużają czas dojazdu do poszkodowanego - podkreślił ratownik WOPR.