Alaksandr Łukaszenka pojechał z gospodarską wizytą na teren kombinatu rolnego "Jubilejnyj". Podczas wizyty dyktator miał okazję popróbować polskich smaków. Flaki przypadły mu do gustu.

Alaksandr Łukaszenka odwiedził obwód witebski na Białorusi. Był w jednym z kombinatów rolnych.

Dyktator doglądał zwierząt hodowlanych, pytał o produkcję mleka i rozbudowę kompleksu rolnego. Łukaszenka dopytywał także o eksport półproduktów i surowców.

Po oficjalnej wizytacji przyszedł czas na poczęstunek. Przywódca Białorusi miał okazję posmakować wielu lokalnych przepisów i nie tylko, bowiem wśród podawanych mu potraw znalazły się polskie flaki.

Alaksandr Łukaszenka polubił polskie flaki

Film z "testem smaku" Łukaszenki opublikował Biełsat na swoim Twitterze. Nagranie udostępniono wraz z polskim tłumaczeniem.

Gdy Łukaszenka zobaczył flaki, zapytał, "co to jest?".

- To są pokrojone żołądki. To są wołowe żołądki. Flaczki, jak się to mówi - odpowiedział jeden z towarzyszy dyktatora.

👨‍🍳Łukaszenka kulinarny: "Polacy to wymyślili? No, nie wszystko u nich jest złe"



Dyktator udał się z gospodarską wizytą na teren kombinatu rolnego "Jubilejnyj" w obwodzie witebskim. Na miejscu poczęstowano go... flakami. O dziwo - smakowało pic.twitter.com/cc3fiyp2qd — Biełsat (@Bielsat_pl) July 14, 2023



Chociaż potrawa z nagrania bardziej przypomina galaretę niż typowe flaki, jakie można dostać w kraju, to Łukaszenka i tak był zachwycony przepisem Polaków.



"O! Polacy to wymyślili? Nie wszystko u nich jest złe" - podsumował dyktator.

