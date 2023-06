W rozmowie z telewizją publiczną "Rosja 1" satrapa stwierdził, że jego wojskowi są gotowi dostosować swoje działania do nowej rzeczywistości. To armia rosyjska będzie bowiem w pełni kontrolowała ewentualne wykorzystanie rakiet z głowicami nuklearnymi.

- Często słyszę: "Ach, to jest rosyjska broń. Bez Rosji się nic nie zrobi". Słuchajcie, jeśli wojna się zacznie, co ja będę się rozglądać? Nie. Wezmę telefon, zadzwonię. (...) Więc w czym problem. Skoordynowanie zadania jakiegoś ciosu, to nie jest pytanie, nie ma nawet o co się spierać - podkreślił Łukaszenka.

- Niech wrogowie, drżą! - dodał.

Według dyktatora, broń jądrowa na terytorium Białorusi to zupełna zmiana statusu bezpieczeństwa kraju i jednoczesne zapewnienie ciągłości władzy.

- Chcieli nas rozerwać na strzępy od 2020 roku. Nikt nie będzie walczył z krajem nuklearnym, krajem, który ma broń nuklearną - stwierdził.

- Bomby są trzy razy potężniejsze niż te zrzucone na Hiroszimę i Nagasaki - podsumował.

Broń jądrowa na Białorusi

Według oficjalnych przekazów, na Białoruś trafiły pociski batalistyczne krótkiego zasięgu Iskander. Rakiety mogą przenosić głowice nuklearne, a ich zasięg to około 500 kilometrów.

Władze w Mińsku otrzymały także od Rosji możliwość użytkowania myśliwców Su-25, które są w stanie przenosić taktyczną broń jądrową.

ZOBACZ: Nowa piosenka na cześć Alaksandra Łukaszenki. Stworzyła ją synowa dyktatora

Zdaniem ekspertów wojskowych, jeśli doniesienia zostałyby potwierdzone, oznaczałoby by to, że armia białoruska jest w stanie porazić wiele miast w Europie, w tym stolice państw będących w NATO m.in. Warszawę, Wilno a nawet Berlin.

WIDEO: Ponad 20 godzin opóźnienia. Lot z Warny do Poznania przerodził się w koszmar Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mjo/ Polsatnews.pl