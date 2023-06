Konfederacja i Trzecia Droga walczą między sobą o trzecie miejsce w sondażach. O rywalach z prawicy mówił wicemarszałek Sejmu z PSL Piotr Zgorzelski w "Graffiti". Zwrócił się bezpośrednio do rolników. - Konfederacja ma w swoim programie nakładanie na was podatków - powiedział. Polityk wyliczał też, co jest zagrożeniem dla Polski. Jego zdaniem to m.in. obecność grupy Wagnera na Białorusi.