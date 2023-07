Instytut Ordo Iuris złożył do Prokuratora Generalnego wniosek o przerwę w odbywaniu kary przez dziewczynę, która próbowała wyrwać innej osobie tęczową torbę na Marszu Równości. Miał to być "wyraz sprzeciwu" wobec haseł głoszonych przez uczestników marszu. Marika za swój czyn trafiła na trzy lata do więzienia.