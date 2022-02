"Murem za wielkimi Polakami" - pod takim hasłem Instytut Ordo Iuris zachęca do zgłaszania przypadków zniesławienia Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego. "Ostatnie lata obfitują w obrzydliwe ataki na dwóch, duchowych ojców polskiej niepodległości i wolności" - czytamy na specjalnie utworzonej stronie.

O Instytucie Ordo Iuris było głośno pod koniec stycznia. Wtedy poinformowano o odejściu z organizacji jej wiceprezesa i kilku innych członków. W tle miał być m.in. skandal obyczajowy. Ordo Iuris, broniące małżeństwa, oskarżono o hipokryzję.

- Nie formułowałam nigdy postulatów typu zakaz rozwodów. Nadal uważam, że małżeństwo i rodzina są ogromnymi wartościami. Podkreślanie tego nie jest niczym niewłaściwym, nawet jeśli w tym wymiarze poniosłam osobistą porażkę - mówiła Interii Karolina Pawłowska, która odeszła z instytutu.

Ordo Iuris zachęca do zgłaszania zniesławień Jana Pawła II

Teraz Ordo Iuris powróciło z nowym projektem - "Zatrzymajmy zniesławienia". W jego ramach będzie można zgłosić zniesławienia "Polski lub Polaków w przestrzeni publicznej, Jana Pawła II lub kardynała Stefana Wyszyńskiego". Będzie można - jak czytamy na stronie "stanąć w obronie wiary i zgłosić przypadki chrystianofobii".

Jak podaje Ordo Iuris, celem programu jest "skuteczna ochrona wartości leżących u podstaw naszego człowieczeństwa".

"Ostatnie lata obfitują w obrzydliwe ataki"

W internecie szczególne zainteresowanie wzbudziło zachęcanie do zgłaszania przypadków zniesławień Jana Pawła II oraz kardynała Wyszyńskiego.

"Ostatnie lata obfitują w obrzydliwe ataki na dwóch duchowych ojców polskiej niepodległości i wolności. Św. Jan Paweł II oraz Kard. Stefan Wyszyński poświęcili życie dla Ojczyzny oraz wspólnoty chrześcijańskiej, jaką jest Kościół Powszechny. Za ich zasługi na rzecz polskiej wolności, demokracji oraz niepodległości jesteśmy im winni szacunek i wdzięczność. Niestety, coraz częściej dochodzi do pomówień na ich temat oraz do niszczenia miejsc pamięci, poświęconym tym wybitnym synom polskiej ziemi" - czytamy na specjalnie stworzonej stronie muremzawielkimipolakami.pl.

W zgłoszeniu trzeba podać imię, nazwisko, adres mailowy oraz wybrać, o jaki rodzaj naruszenia chodzi: kłamstwa/oczernianie, znieważanie/ośmieszanie lub uszkodzenie/zbezczeszczenie miejsc pamięci.

Internauta powinien wpisać, gdzie doszło do naruszenia oraz udokumentować incydent (np. link do artykułu w mediach, film, zdjęcie). Można również załączyć plik, wpisać datę i miejsce zdarzenia oraz opisać, co dokładnie się stało.

"Prosimy o pomoc"

"Duchowi przywódcy narodu polskiego potrzebują dziś obrońców, dlatego z państwa pomocą uruchomiliśmy specjalny zespół interwencji procesowej, który zajmować się będzie właśnie sprawami zniesławiania oraz szerzenia nienawiści wobec Papieża-Polaka oraz Prymasa Tysiąclecia. Prosimy o państwa pomoc w uchwyceniu każdego przypadku naruszenia dobrego imienia wielkich Polaków. Zachęcamy do dołączenia do naszej sieci - społeczności osób, którym bliskie jest nauczanie św. Jana Pawła II oraz Kard. Stefana Wyszyńskiego" - podaje Ordo Iuris.

