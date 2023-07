Rajska plaża nad Bałtykiem. Jak do niej dotrzeć?

Szeroka, piaszczysta bez turystów - o takiej plaży marzy każdy wczasowicz. Choć w sezonie nad Bałtykiem trudno o "wolny" fragment wybrzeża, nie oznacza to, że nawet w środku wakacji nie odnajdziemy przepięknych nadmorskich miejsc. Jak tam trafić?

Często nad polskim morzem jedyne co możemy dostrzec to tłum turystów. Komu nie zdarzyło się podczas upragnionego urlopu najpierw walczyć o miejsce parkingowe, chwilę później przeciskać się przez gromadę wczasowiczów do zejścia na plażę, a na koniec pokonać labirynt z parawanów. Nie musi tak być!

Plaże bez turystów nad polskim morzem

Kiedy chcemy znaleźć plażę bez tłumów słowem kluczem powinny stać się wszelkiego rodzaju parki krajobrazowe.

ZOBACZ: Różaniec do granic. Na plażach, przy rzekach i słupach granicznych pomodlą się w intencji Polski

Plaża, o której mowa, biegnie wzdłuż rezerwatu przyrody Wydmy Helskie. Jak tam dotrzeć?

Helskie Wydmy i plaża w Juracie

Piaszczysta i piękna plaża zdobi Mierzeję Helską. Zaczyna się w Juracie i ciągnie przez setki metrów aż na Hel. Żeby bez większych trudności eksplorować to wyjątkowe miejsce, możemy wsiąść w samochód, dojechać do plaży w Juracie do zejścia numer 63 i stamtąd pieszo zmierzać w kierunku Helu.

ZOBACZ: Mielno. Śmieci i brud na plażach. Ludzie narzekają, cieszą się... dziki

Jeśli nie jesteśmy zmotoryzowani lub wolimy aktywniej spędzać czas, sięgnijmy po rower. Wystarczy trzymać się ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Helskiej, dojechać do końca zabudowań, a następnie wjechać na leśne ścieżki. Odpowiednio daleko możemy już szukać malowniczych widoków.

Od Władysławowa na Hel

Dla wytrwałych i nieco bardziej doświadczonych poleca się dłuższe trasy z Władysławowa na Hel. Można wtedy podziwiać zmieniający się krajobraz i doświadczać w pełni nadmorskiego klimatu Półwyspu Helskiego, a podczas nieco bardziej "turystycznych" odcinków po prostu nie zatrzymywać się na kawę.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...



Nie należy się jednak zniechęcać na początku drogi, ponieważ plaża za Władysławowem jest lekko nachylona. Chociaż marsz w tym miejscu może być dość ciężki, widoki w okolicach plaży w Juracie i tuż za nią w zupełności zrekompensują nasz wysiłek.



Jeśli faktycznie zdecydujemy się dotrzeć na Hel warto odwiedzić Helskie Wydmy. Tam nasze oczy cieszyć będzie nietypowa dla większości plaż roślinność i niewiele śladów działalności człowieka. Florystyczny rezerwat przyrody to zachowanie ekosystemów murawowych, wrzosowiskowych i leśnych porostów, a także grzybów charakterystycznych dla naturalnego nadmorskiego krajobrazu wydmowego.

Pamiętajmy jednak, że obszar rezerwatu objęty jest ochroną.

WIDEO: W Gorzowie Wielkopolskim nastolatkowie zrzucali z dachu ciężkie przedmioty Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

nb/ml/polsatnews.pl