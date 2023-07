Czy w tym sezonie należy spodziewać się opóźnień i odwołanych lotów? - To, co może nas zaskoczyć, to strajki zapowiadane przez różne grupy personelu - ostrzega w rozmowie z Polsat News ekspert rynku lotniczego Eryk Kłopotowski.

Czy lotniska są dobrze przygotowane na tegoroczny sezon wakacyjny?

- Wygląda na to, że w tym roku jest dużo lepiej niż w poprzednim. To, co może nas zaskoczyć to strajki, które są zapowiadane w rożnych miejscach przez różne grupy - kontrolerów, personelu pokładowego czy naziemnego - mówi w rozmowie z Polsat News ekspert Eryk Kłopotowski.

Opóźnienia lotów i ich odwołanie. Na co uważać?

Obecnie porty lotnicze najbardziej zagrożone opóźnieniami i anulowaniem rejsów to Ateny, Barcelona, Budapeszt, Bruksela, Londyn, a także Marsylia, Nikozja, Reims, Warszawa (lotnisko Chopina), Zagrzeb.

WIDEO: Opóźnienia i odwołania lotów w wakacje. Ekspert o tym, czego należy się spodziewać

- Patrząc na tę listę, pewnie największe trudności mogą być w Londynie, ale pamiętajmy o tym, że opóźnienia dotyczą głównie tych pasażerów, którzy się przesiadają. To huby przesiadkowe stanowią to miejsce, gdzie powinniśmy zakładać dłuższy czas pobytu na lotnisku podczas przesiadki - podkreśla specjalista.

- Kiedy mieliśmy pełny komplet pracowników w hubach typu właśnie Londyn, Paryż, czy Frankfurt i ta obsada była pełna, przez kontrolę bezpieczeństwa przechodziło się bardzo sprawnie. Wystarczała nam godzina, może 90 minut żeby we Frankfurcie przesiąść się do Afryki, Ameryki Południowej. Dzisiaj to może być często za mało, dlatego bierzmy to pod uwagę, kupując bilet - dodaje.

Najczęstsze przyczyny opóźnionego lotu

Przyczynami opóźnień i anulowanych lotów w Europie są m.in.: szybki wzrost popytu na podróże lotnicze, zamknięcie części przestrzeni powietrznej nad Europą z powody wojny w Ukrainie i oddanie jej wojsku, strajki kontrolerów ruchu lotniczego i służb lotniskowych oraz wystąpienie braków kadrowych.

- Ludzie bardzo ostrożnie podchodzili do powrotu do latania na poziomie sprzed pandemii. Dzisiaj brakuje nam jednak tylko kilku punktów procentowych, żeby znów osiągać te poziomy. W zeszłym roku nie zdążyliśmy uzupełnić braków kadrowych - wyjaśnia ekspert.

"Trzeba walczyć o swoje prawa"

Jak dodaje, warto pamiętać, że gdy lot jest opóźniony parę godzin, często nam przysługują odpowiednia rekompensata i opieka ze strona linii.

- To zależy od lotniska. Na tych krótszych trasach jest to rekompensata w wysokości 10 euro, na dłuższych wynosi ona 600 euro. Musimy wziąć pod uwagę jeszcze to, że jeżeli lot opóźnia się powyżej dwóch godzin, linia lotnicza powinna zapewnić nam jedzenie i picie - przypomina. Ekspert lotniczy, radzi, aby w problematycznych sytuacjach zawsze zachowywać spokój.

ZOBACZ: Zmiana na lotnisku Warszawa-Okęcie. Spore ułatwienie dla dzieci powyżej 12 lat

- Nie zawsze uda nam się coś załatwić na lotnisku. Nie mamy tam do czynienia z linią lotniczą tylko z agentem, który jest w pewnym stopniu przedstawicielem linii lotniczej, ale też ma ograniczone możliwości. Jeżeli mamy opóźniony lot o kilka godzin, uzbrójmy się w cierpliwość. Liczmy, że będzie to około trzech godzin, a nie np. 2 godziny 55 minut, bo jeżeli będzie to poniżej trzech godzin to, niestety, odszkodowanie nam nie przysługuje i mówimy tu o punkcie w czasie, kiedy już dolatujemy na miejsce. Po przylocie wypełniamy reklamacje na stronie przewoźnika - opisuje cały proces.

Rozpoczynając procedurę ubiegania się o odszkodowanie za opóźnienia, należy przede wszystkim być konsekwentnym. - Jeżeli się okazuje, ze nie jesteśmy w stanie sami sobie z tym poradzić, skorzystajmy z pośrednika, który bierze prowizję 20-30 procent należnej rekompensaty i wtedy my nie musimy się niczym zajmować. Na pewno nie wolno nam odpuszczać, trzeba walczyć za swoje prawa - podsumował.

aas/ac/Polsat News