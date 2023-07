Andrzej Duda o członkostwie Ukrainy w NATO: Ogromne wzmocnienie

- Ścieżka w tej sprawie jest bardzo jasna i wydaje się, że decyzja już zapadła. Jeśli chodzi o ramy czasowe, to trudno je dokładnie określić. Ustalenia są niewystarczające - mówił prezydent Andrzej Duda na konferencji prasowej na początku drugiego dnia szczytu NATO w Wilnie.

Andrzej Duda zapowiedział też, że gdy wróci do Polski zwoła "jak zwykłe w takich sytuacjach" Radę Bezpieczeństwa Narodowego. - Mam nadzieję, że posiedzenie RBN odbędzie się jak najszybciej - stwierdził.

Prezydent zwoła Radę Bezpieczeństwa Narodowego

Jak podkreślił rada ta jest ciałem doradczym, które ma na celu zalecać mu różne rozwiązania w wielu kwestiach, dlatego zapozna się z jej opinią po powrocie ze szczytu NATO.

- Wysłuchanie tego, co koleżanki koledzy z całego spektrum sceny politycznej w Polsce mają do powiedzenia na temat aktualnej sytuacji bezpieczeństwa Rzeczpospolitej, także w kontekście tego, co ja im przekażę ze szczytu NATO, z jego atmosfery, postanowień, rozmów kuluarowych, które tutaj są toczone, jest według mnie istotne dla budowania jedności polskiej sceny politycznej w kwestii, która dla naszych rodaków jest najważniejsza – naszego bezpieczeństwa zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego - powiedział.

Ukraina w NATO. "Ogromne wzmocnienie"

Mówiąc o dołączeniu Ukrainy do NATO, ocenił, że "przyjęcie jeszcze jednego, wielkiego, ogromnego państwa europejskiego do NATO, z tak wielkim zasobem naturalnym i z wielką armią, ogromnie doświadczoną bojowo, w przyszłości będzie dla NATO ogromnym wzmocnieniem".

Dotychczasowe ustalenia. "Absolutnie niewystarczające"

Prezydent zapytany o to, czy uważa, że dotychczasowe ustalenia w tej sprawie są wystarczające odpowiedział, że "jego zdaniem absolutnie niewystarczające". - Mam nadzieję, że za kilka lat Ukraina będzie pełnoprawnym członkiem sojuszu - dodał.

- Musimy mieć jednomyślność, żeby mówić o członkostwie NATO już teraz. Mamy wojnę i w tym czasie dołączenie do Sojuszu jest niemożliwe - dodał.

