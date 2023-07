Pierwsze wydanie Hobbita zostało znalezione na zapleczu sklepu charytatywnego w Dundee w Szkocji. Egzemplarzem zainteresował się kierownik sklepu należącego do organizacji Cancer Research UK, ponieważ książka wyglądała na cenną i zabytkową, a sklep sprzedaje jedynie przedmioty do pięciu funtów.

Cenny egzemplarz Hobbita. Tysiące funtów na cele charytatywne

Książka została wystawiona w internecie, gdzie osiągnęła cenę 10 099,50 funtów (ok. 52,4 tys. zł). Pieniądze zostaną przeznaczone na cele charytatywne wspierane przez placówkę, czyli badania medyczne ratujące życie.

"Myślałem, że przy odrobinie szczęścia dostaniemy maksymalnie 500 funtów, więc nie mogłem w to uwierzyć, gdy kilka miesięcy później usłyszałem, że egzemplarz został sprzedany za ponad 10 tys. funtów. O ile mi wiadomo, jest to jeden z najcenniejszych przedmiotów przekazanych naszym sklepom. Zdecydowanie najwyższa cena osiągnięta w naszym serwisie eBay za pojedynczy przedmiot" - przekazał właściciel cytowany przez The Guardian.

Pierwsze wydanie Hobbita z 1937 roku

Lektura osiągnęła wielką wartość, ponieważ była jedną z 1500 sztuk z pierwszego wydania książek o Hobbicie. Posiadała czarno-białe ilustracje zaprojektowane przez Tolkiena. Wszystkie egzemplarze zostały wyprzedane od razu po publikacji ze względu na entuzjastyczne recenzje krytyków.

Najcenniejszy egzemplarz Hobbita został sprzedany za 137 tys. funtów ( ok. 711 tys. zł.) Miało to miejsce w 2015 roku i dotyczyło książki posiadającej inskrypcję w języku staroangielskim autorstwa Tolkiena.

