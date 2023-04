Gratka dla fanów Freddiego Mercury'ego. Niepowtarzalna aukcja

Około 1500 rzeczy, które należały do Freddiego Mercury'ego zostanie wystawione na aukcji - podał portal CNN. Jak przekazano, wśród przedmiotów znajdą się m.in. ręczne zapiski słów do jednego z największych przebojów Queen "We Are the Champions".

Przedmioty zostały przekazane przez bliską przyjaciółkę Freddiego Mercury'ego Marry Austin, która odziedziczyła majątek zmarłego piosenkarza.

Rzeczy Freddiego Mercury'ego na sprzedaż. Co znajdzie się na aukcji?

Wśród przedmiotów wystawionych na sprzedaż znajdą się różowe okulary w kształcie gwiazd, podobne do tych, które Mercury miał na sobie w teledysku do przeboju "We Will Rock You" czy maleńki grzebień do wąsów firmy Tiffany & Co. Do nowego nabywcy będzie mogła trafić również gitara, na której stworzony i nagrany został utwór "Crazy Little Thing Called Love".



Na aukcji znajdzie się również słynna korona i płaszcz, w których Freddie Mercury wykonywał "God Save The Queen" podczas ostatniej trasy koncertowej w 1986 roku. Oba przedmioty zostaną wystawione za 100 tys. dolarów.



Jak podaje portal, kolekcja przedmiotów należących do wokalisty zostanie wystawiona podczas aukcji na żywo, które odbędą się 6, 7 i 8 września. Dodatkowo prowadzone będą aukcje internetowe, a pierwsza z nich rozpocznie się 31 sierpnia.



- Przez wiele lat miałam przyjemność i przywilej życia w otoczeniu wspaniałych rzeczy, które Freddie znalazł i które tak kochał. Jednak te lata minęły i nadszedł czas, żebym podjęła trudną decyzję o zamknięciu tego wyjątkowego rozdziału w moim życiu - przekazała Marry Austin w oświadczeniu wydanym w środę.

anw/polsatnews.pl