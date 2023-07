W niedzielę późnym wieczorem prezydent USA Joe Biden przybył do Londynu. W poniedziałek widział się z premierem Wielkiej Brytanii Rishim Sunakiem.

Po spotkaniu Biden stwierdził, że stosunki Wielkiej Brytanii z USA są "twarde jak skała", a Sunak - że "wspaniale jest kontynuować rozmowę" po serii spotkań, które odbyli w tym roku, w tym jego wizycie w Waszyngtonie w czerwcu. Dodał, że obaj rozważą, "jak wzmocnić współpracę, wspólne bezpieczeństwo gospodarcze z korzyścią dla obywateli".

Zbliża się kluczowy dla Ukrainy szczyt NATO

Do rozmowy dwóch przywódców doszło na dzień przed szczytem NATO w Wilnie, na którym poruszą przede wszystkim temat gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.

ZOBACZ: Szczyt NATO w Wilnie. Jake Sullivan o wejściu Ukrainy do Sojuszu

Choć przywódca zaatakowanego kraju liczy, że dojdzie do kluczowych decyzji w kwestii przyjęcia Ukrainy do NATO, Joe Biden już wcześniej zapowiedział, że "jest zbyt wcześnie, by je podejmować".

W niedzielny wywiadzie dla CNN prezydent Stanów Zjednoczonych dodał, że "nie ma w tej chwili jednomyślności, dopóki trwa wojna z Rosją". Temat wejścia Ukrainy do NATO wzbudza kontrowersje ze względu na fakt, że mogłoby to oznaczać dla Rosji włączenie się innych państw Sojuszu w wojnę.

Joe Biden w Europie. Odwiedzi Wilno i nie tylko

Biden jeszcze w poniedziałek uda się do zamku Windsor na wizytę u króla Karola III. Rozmowy z monarchą mają dotyczyć kwestii zmian klimatycznych.

Wieczorem z kolei poleci do Wilna na Litwie, gdzie we wtorek i środę odbędzie się szczyt NATO. Potem prezydent Stanów Zjednoczonych odwiedzi Helsinki.

kg/ac/polsatnews.pl