- Ukraina zbliża się do NATO, drzwi są otwarte - ocenił w piątek na konferencji prasowej Jens Stoltenberg. Szef NATO podkreślił, że "Ukraina będzie w NATO", a "decyzję w tej sprawie muszą podjąć sojusznicy" i rządzący w Kijowie. - Rosja nie ma tu prawa weta - podkreślił sekretarz generalny organizacji.

Jak zauważył, nie wiemy, kiedy zakończy się wojna, "ale kiedy się zakończy, musimy wprowadzić tego rodzaju ramy, które zapewnią przyszłe bezpieczeństwo Ukrainy i sprawią, że historia się nie powtórzy".

Przed szczytem NATO w Wilnie. Jens Stoltenberg mówił o wydatkach na obronę

Jens Stoltenberg odniósł się także do zbliżającego się szczytu NATO, który ma odbyć się w dniach 11-12 lipca w Wilnie. Szef Sojuszu Północnoatlantyckiego wyraził przekonanie, że podczas spotkania "sojusznicy zobowiążą się do podwyższenia wydatków na obronę". - Dwa procent wydatków na obronność musi być dolnym, a nie górnym pułapem - stwierdził.

ZOBACZ: Niemcy. Szef NATO Jens Stoltenberg: Wszyscy zgadzają się, że Ukraina będzie członkiem Sojuszu

Sekretarz generalny NATO zastrzegł, że kwestia oficjalnego zaproszenia Ukrainy do NATO nie będzie głównym tematem szczytu w stolicy Litwy. - Nie będziemy dyskutować nad zaproszeniem Ukrainy do NATO, ale nad tym, jak przybliżać Ukrainę do Sojuszu - zaznaczył.

Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy. Trwają rozmowy

Ukraina od miesięcy apeluje do Sojuszu Północnoatlantyckiego o gwarancje bezpieczeństwa. Dyskusje na ten temat mają toczyć się od jakiegoś czasu w kwaterze głównej NATO w Brukseli.

W rozmowach uczestniczy należące do Sojuszu m.in. Dowództwo Sił Sojuszniczych w Europie.W czwartek kwestie bezpieczeństwa były omawiane na szczycie ministrów obrony państw NATO w Brukseli.

WIDEO: Sesja zdjęciowa Igi Świątek z pucharem po wygranej w turnieju French Open Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

jkm/wka/polsatnews.pl