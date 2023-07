D. Tusk: Pisowska władza to rządy kilkunastu mafijnych rodzin

- Jesteśmy świadkami postępującej niewiedzy i arogancji Kaczyńskiego i jego ludzi o tym, jak naprawdę wygląda życie polskiej rodziny - powiedział Donald Tusk na konwencji Nowoczesnej. - Pisowska władza to rządy kilkunastu mafijnych rodzin - podkreślił.

- Życie publiczne opanowywanie jest przez postępujące zło: korupcję, kłamstwo i pogardę do ludzi. Jako chrześcijanin muszę to powiedzieć bardzo mocno: złu nie nadstawia się drugiego policzka. Złu przeciwstawia się z pełną determinacją - podkreślił Donald Tusk w sobotę na konwencji Nowoczesnej.

Tusk: Pisowska władza to rządy kilkunastu mafijnych rodzin

Lider PO podkreślił, że lider PiS obawia się otwartej debaty publicznej.

- Łatwiej prezesowi PiS debatować w Pułtusku z samym sobą i dziećmi niż z całym Tuskiem w otwartej debacie publicznej - powiedział Donald Tusk.

Lider PO odniósł się do sobotniego pikniku w Domu Polonii w Pułtusku w województwie mazowieckim, gdzie po południu zaplanowano Piknik Rodzinny z udziałem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego oraz liderów Prawa i Sprawiedliwości.

- Ten autoironiczny piknik rodzinny kosztem rodzin z Pułtuska, jeszcze raz przypomina nam, że w Polsce rządzi kilka mafijnych rodzin. Tak naprawdę wygląda dzisiaj ta władza. Każdej mafii potrzebne jest kłamstwo, przerzucanie winy, złodziejstwo i pazerność - dodał lider PO.



- Od tej debaty publicznej, prezesie Kaczyński, i tak nie uciekniesz. Sam spowodowałeś kilka sytuacji, o których dzisiaj debatują nie tylko politycy, ale wszystkie polskie rodziny. W tym podjęliście jako władza decyzję o referendum w dniu wyborów i w tej sprawie nie macie prawa, nie macie szans uniknąć otwartej debaty publicznej, żeby Polki i Polacy dokładnie wiedzieli o co tak naprawdę chodzi w tej wielkiej grze o najbliższe lata w Polsce, Europie i na świecie – stwierdził Tusk.

- Jesteśmy świadkami postępującej niewiedzy i arogancji Kaczyńskiego i jego ludzi o tym, jak naprawdę wygląda życie polskiej rodziny - podkreślił Tusk.

Były premier dodał, że "Polacy przez drożyznę wracają do rozwiązań sprzed kilkudziesięciu lat".

- Wstydzę się za ten rząd jak czytam, że trzy kraje w Europie maja najwyższą inflację - Turcja, Węgry i Polska - podkreślił.

- Mamy obowiązek obnażać hipokryzję PiS, ale też uświadamiać, że to, co robi PiS prowadzi do katastrofy - dodał.

Donald Tusk o migracji: Zmusimy PiS do debaty

Lider PO odniósł się także do polityki migracyjnej. Donald Tusk kilka dni temu podjął próbę wykazania niekonsekwencji rządu ws. polityki migracyjnej. Powołał się przy tym na rozporządzenie, według którego w przyszłym roku Polska ma rozpatrzyć 400 tys. wniosków wizowych, głównie z państw Azji i Afryki.

Od kilku tygodni między partiami politycznymi trwa spór o politykę migracyjną. PiS nie zgadza się z konkluzjami Rady Europejskiej, w których ramach Polska miałaby przyjąć kilka tysięcy imigrantów, a w przypadku odmowy, musiałaby zapłacić po ponad 20 tys. euro za każdego.

- Skoro ogłoszono referendum ws. migracji, zmusimy władzę do debaty na temat polskiej polityki imigracyjnej - zapowiedział były premier.

I dodał, że "to, co robi PiS, to potęgowanie ksenofobii i rasizmu".

- Pytam rządzących, jaki maja plan wobec kolejnych migrantów w Polsce - zwrócił się do rządu lider PO.

Podkreślił, że w Polsce "potrzeba poważnej debaty na temat napływu migrantów".

Adam Szłapka: PiS zarzyna to, co jest największą wartością i szansą Polaków w Europie

Przed Tuskiem na konwencji Nowoczesnej przemawiał lider ugrupowania Adam Szłapka, który przedstawił propozycje programowe ugrupowania przed zaplanowanymi na jesień wyborami parlamentarnymi.

- Naszym celem jest uproszczenie systemu podatkowego. PiS wprowadził od 2016 r. 51 podatków. Nowoczesna ma plan na nowoczesną i zrównoważoną gospodarkę. W nowej kadencji nie będzie żadnych nowych danin dla państwa - zapowiedział w sobotę lider Nowoczesnej.

Adam Szłapka podkreślił, że "państwo pod rządami PiS nie realizuje swoich podstawowych funkcji". Zapowiedział, że "w Nowoczesnej "stawia się na pierwszym miejscu człowieka i jego wolność".

- PiS zarzyna to, co jest największą wartością i szansą Polaków w Europie: przedsiębiorczość i aktywność - wskazał.

Adam Szłapka zaznaczył, że gospodarka w Polsce musi stać się konkurencyjna. W tym celu należy zapewnić zdrowe i przejrzyste finanse publiczne.

- Drożyzna w Polsce ma twarz premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa NBP Adama Glapińskiego - wskazał polityk Nowoczesnej.

Jego zdaniem zdrowe finanse publiczne to koniec z zadłużaniem państwa, prowadzeniem nieodpowiedzialnej polityki państwa.

Szłapka skrytykował rządzących ze nepotyzm i partyjniactwo w polityce gospodarczej. Podkreślił, że w spółkach z udziałem Skarbu Państw dominują osoby nie mające największych kompetencji, ale za to wierne nakazom z PiS.

Konwencja Nowoczesnej w Warszawie

W sobotę odbyła się konwencja krajowa Nowoczesnej. W jej trakcie głos zabrali przewodniczący Nowoczesnej Adam Szłapka oraz przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk.

W drugiej części odbył się panel z udziałem przewodniczącej Inicjatywy Polska Barbary Nowackiej, przewodniczącej Zielonych Urszuli Zielińskiej, oraz wiceprzewodniczącej Platformy Obywatelskiej Izabeli Leszczyny.

