Donald Tusk: Spotykamy się w dniu historycznym

Na Placu Nowy Targ we Wrocławiu trwa wiec z udziałem przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. - Nikt z nas nie jest osamotniony, nikt nie idzie sam. Jesienią ten marsz, który zaczęliśmy, zakończymy zwycięstwem. Cała Europa widzi, że tu jest Polska - zaczął Donald Tusk.

Lider PO Donald Tusk w sobotę wystąpił na wiecu we Wrocławiu.

- Spotykamy się, żeby zobaczyć ile nas jest i żeby władza zobaczyła, że nie jesteśmy już słabi, nikt już nie idzie sam - powiedział Donald Tusk, nawiązując do wcześniejszych spotkań, m.in. w Jeleniej Górze, Poznaniu czy Warszawie.

- I taką moc, która każe nam wszystkim dzisiaj spotykać się w każdej polskiej gminie, każdym polskim mieście. I żeby zobaczyć, ile nas, i żeby władza zobaczyła, że nie jesteśmy już słabi, nikt z nas już nie jest osamotniony, nikt już nie idzie sam" - oświadczył Tusk.

Dodał, że "dzisiaj te dziesiątki tysięcy ludzi z Wrocławia, Dolnego Śląska, z całej Polski to kolejny dowód na to, że Polska się przebudziła, że olbrzym się obudził i że jesienią - ten marsz, który zaczęliśmy, ten marsz pół miliona w Warszawie - zakończymy jesienią zwycięstwem. Dziś znowu cała Europa widzi, że tu jest Polska".

Tusk o wojnie domowej w Rosji. "Kaczyński nie zauważył"

Donald Tusk poruszył też temat buntu szefa wagnerowców Jewgienija Prigożyna względem Władimira Putina.

- Spotykamy się w dniu historycznym, który może zdecydować o losach całego kontynentu i całego świata. W Rosji wybuchła wojna domowa. Stało się to nadzieją na zwycięstwo Zachodu i Ukrainy, ale to tez źródło napięć i zagrożeń. Obserwujemy wojnę domową w państwie z potencjałem nuklearnym. Widzimy dziś Rosję być może upadającą, upadającą dyktaturę, ale nie wiemy, jak bolesne będą paroksyzmy upadającej dyktatury Putina - powiedział Donald Tusk i stwierdził, że takich czasach "potrzebujemy Polski silnej i bezpiecznej".

Szef PO podkreślił, że Polska w obecnych czasach powinna być państwem "głęboko zakorzenionym w kulturze zachodu".

- Nie możemy skazywać Polski na osamotnienie - powiedział i dodał, że "każdy, kto wypowiada w tym czasie wojnę Unii Europejskiej i Zachodowi, ponosi rękę na interesy naszej ojczyzny".

- Mieliśmy prawo żądać od najwyższych urzędników państwowych natychmiastowej reakcji. Chciałabym wierzyć, by zaczęli myśleć o tym, by zwołać, na wniosek Polski, państwa zagrożonego w sytuacji dramatycznej destabilizacji, wojny z Ukrainą i wojny domowej w Rosji, zwołać radę Radę Północnoatlantycką - zaapelował Tusk do rządzących i dodał, że "świat stanął na głowie, a Kaczyński tego nie zauważył".

Kaczyński w Bogatyni. "Przestępca wraca na miejsce zbrodni"

W sobotę odbyło się również spotkanie Zjednoczonej Prawicy w Bogatyni.

- Kaczyński zrobił spotkanie w Bogatyni, bo mu napisali na kartkach, że tam popierają PiS, a prawda jest dość brutalna. (...) Przestępca wraca na miejsce zbrodni - dodał. - Nie może tak być, że jedna trzecia Polski będzie pozbawiona prawdy. W Bogatyni rząd, czego nie ukradnie, to zniszczy - powiedział Donald Tusk.

- Rozmawiałem z górnikami. Węgiel będzie wydobywany, dopóki będą jego złoża - zapewnił Tusk. - Cały ciąg nieszczęść Turowa wynika z tego, że PiS nie potrafi dopełnić obowiązków - dodał.

