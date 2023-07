Sejm przyjął waloryzację świadczenia 500 plus. Od 1 stycznia przyszłego roku będzie ono wynosić 800 zł. Za nowelizacją ustawy głosowało 406 posłów, przeciw było 45.

W piątek wieczorem Sejm uchwalił nowelizację o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W jej ramach świadczenie 500 plus od stycznia 2024 roku będzie wynosić 800 zł.

Za nowelizacją ustawy głosowało 406 posłów, przeciw było 45, nikt się nie wstrzymał.

Za ustawą głosowało m.in. 228 posłów PiS, 121 posłów KO i 42 posłów Lewicy. Przeciw byli posłowie Konfederacji, Polski 2050, Porozumienia i jeden poseł KO (Klaudia Jachira).

Wcześniej Sejm odrzucił wniosek złożony przez Konfederację o odrzucenie projektu ustawy w całości.

800 złotych na dziecko

Waloryzacja została zapowiedziana przez prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego w połowie maja tego roku podczas kongresu partii "Programowy ul".

ZOBACZ: Konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński: Od przyszłego roku "800 plus"

W ramach nowych przepisów rodzice lub opiekunowie prawni będą otrzymywać na jedno dziecko 800 zł. Pierwsze podwyższone świadczenia mają zostać wypłacone do 29 lutego przyszłego roku, z wyrównaniem od 1 stycznia.

Zmiany wysokości pakietu będą dokonane z urzędu, nie trzeba będzie składać dodatkowych wniosków.

"Zwiększenie szans dla wszystkich dzieci"

Pod koniec czerwca premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że rząd przyjął projekt ustawy podnoszącej świadczenie 500 plus do wysokości 800 zł miesięcznie. Zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2024 r.

- To jeden z piękniejszych, najpiękniejszych momentów w pracach Rady Ministrów, kiedy możemy dyskutować, jak dzisiaj, o programie 500 plus, który za chwilę stanie się programem 800 plus. (...) Przede wszystkim dlatego, że cały ten wielki program jest programem podnoszenia szacunku wobec rodzin - mówił Morawiecki.

ZOBACZ: Sondaż: 800 plus podzieliło Polaków. Chcą jednak darmowych leków i autostrad

Szef rządu zaznaczył, że ten program to "zwiększenie szans dla wszystkich naszych dzieci, by mogły sobie pozwolić na zajęcia pozalekcyjne, na dodatkowe lekcje tańca muzyki, zajęcia sportowe, na wyjazd na wakacje".

- To program, który praktycznie wyeliminował ubóstwo. Pojawiają się rankingi UE, które pokazują, że jesteśmy w pierwszej trójce, czwórce państw, które mogą się poszczycić największymi sukcesami w wyeliminowania ubóstwa - dodał.

WIDEO: Prezydent Andrzej Duda w Kijowie. Konferencja prezydentów Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ap/dk/polsatnews.pl