Nie na sarnę czy wiewiórkę, lecz pytona królewskiego natknęła się 28-latka, gdy przemierzała las w okolicach Łukowa (woj. lubelskie). Egzotyczny gad umknął następnie w pobliskie pole kukurydzy. Odnaleźli go policjanci, którzy teraz sprawdzają, skąd uciekł i do kogo należy. To kolejna historia z pytonem w roli głównej w ostatnich dniach.