Funkcjonariusze Ekopatrolu z Warszawy dostali wezwanie do znalezionego na środku ulicy węża. Zgłaszający nie określił o jaki dokładnie gatunek gada chodzi. Mundurowi myśleli, że o rodzimego zaskrońca. Na miejscu okazało się, że bardzo się mylili.

W środę o godzinie 8:00 Ekopatrol otrzymał pilne wezwanie dotyczące znalezionego węża.



Funkcjonariusze, z racji pobliskich lasów, sądzili, że wezwanie dotyczy rodzimego, niegroźnego zaskrońca. Jednak rzeczywistość okazała się zaskakująca.

"Na miejscu oczekiwał wzywający patrol mieszkaniec Białołęki z zakrytym koszem wiklinowym. Po zdjęciu osłony funkcjonariuszom ukazał się… sporej wielkości pyton królewski" - napisała w oświadczeniu Straż Miejska Warszawa. Nie wiadomo skąd gad wziął się na ulicach Białołęki.

Wędrował ulicami Białołęki. Pomogli mu funkcjonariusze

Wąż wyglądał na zdrowego i nie posiadał żadnych widocznych obrażeń. Mężczyzna, który znalazł gada myślał, że zwierzę mogło zostać przejechane, ponieważ znalazł je na środku ulicy. Wąż był ospały i mógł wymagać pomocy weterynaryjnej.

Funkcjonariusze ostrożnie umieścili pytona w transporterze i przewieźli go do Centrum CITES, które znajduje się na terenie warszawskiego ZOO. "Miejmy nadzieje, że wróci do zdrowia" - przekazała Straż.



Pyton królewski jest często spotykany w hodowlach terraryjnych, ze względu na swoje umaszczenie i względną łatwość hodowli. Żywi się głównie małymi ssakami i ptakami.

