Podczas zdarzenia 26-letnia Beau Avis była na spacerze z psami w pobliżu Brentwood w hrabstwie Essex w Wielkiej Brytanii. Niespodziewanie podskoczyła do niej żmija i ugryzła ją w kostkę. Kobieta dostała wstrząsu anafilaktycznego. Na szczęście w spacerze towarzyszył jej ojciec.



Mężczyzna zawiózł córkę do Queen's Hospital w Romford.



"Zostałam umieszczona na oddziale resuscytacji, traciłam i odzyskiwałam przytomność. Nie miałam żadnej kontroli nad żadną częścią swojego ciała" - przytoczył wypowiedź 26-latki portal Daily Mail.

Kobiecie podano środek przeciw jadowi.



"Jestem naprawdę szczęściarą, ponieważ powiedziano mi, że wiele szpitali nie trzyma anty-jadu, ale ten to zrobił" - poinformowała Avis.



Beau dostała morfinę i została na noc w szpitalu. Nagle jej noga zaczęła gwałtownie puchnąć. Lekarze zdecydowali się podać kobiecie kolejną dawkę i pozostawili ją w klinice na obserwację. Brytyjka przekazała, że doznała uczucia, jakby "kwas wylewał jej się na nogę”.

Ugryzła ją żmija. Wciąż odczuwa tego skutki

Kobieta wciąż ma problem z poruszaniem się, jej noga zrobiła się żółta i zmuszona jest poruszać się o kulach. Beau kontaktowała się ze specjalistyczną kliniką, ponieważ w Anglii przypadki ugryzienia przez węże są bardzo rzadkie i nie wszyscy lekarze wiedzą, jak radzić sobie po takim incydencie.



"Najwyraźniej istnieje większe prawdopodobieństwo trafienia piorunem, prawdopodobieństwo ugryzienia jest tak małe" - przekazała.

Żmije są jedynym jadowitym wężem w Wielkiej Brytanii. Zwierzęta te zazwyczaj atakują tylko w momencie, gdy czują się zagrożone np. ktoś na nie nadepnie albo podejdzie do nich pies. Do ugryzień zwykle dochodzi w obszarach wiejskich, lasach i łąkach. jeżeli dojdzie do ataku węża, najważniejsze to zachować spokój i niezwłocznie udać się do lekarza.





