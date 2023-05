Lokator jednego z mieszkań na warszawskim Grochowie, po powrocie do domu znalazł w swoim łóżku węża. Wezwał straż miejską, która zabrała gada do zoo. Okazało się, że nieproszony gość nie był groźny.

We wtorek lokator jednego z mieszkań przy ul. Zagójskiej na Grochowie w Warszawie mocno się zdziwił, jak po powrocie do domu znalazł nieproszonego gościa.

- Gdy gospodarz lokalu wrócił do domu i wszedł do pokoju, w pierwszej chwili pomyślał, że to, co leży na łóżku, znalazło się tam za sprawką jego psa. Jednak gdy podszedł bliżej, ze zdumieniem stwierdził, że to wąż – powiedziała młodsza inspektor Sylwia Pawlak z Ekopatrolu Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

Wąż trafił do zoo

Gad okazał się niegroźny. - Węże zbożowe są często hodowane w polskich domach, ponieważ nie są jadowite. Mogą najwyżej niegroźnie pokąsać. Dla bezpieczeństwa w podobnych przypadkach radzimy odizolować pomieszczenie, w którym jest wąż, i wezwać nas – dodaje Sylwia Pawlak z Ekopatrolu.

Przy Zagójskiej, na Grochowie

Wąż pojawił się w alkowie.

Usnął w zwoju -

zbudził w słoju

Mężczyzna wykorzystał, że jego gość jeszcze spał i wsunął go do słoika. Później zadzwonił do straży miejskiej. - Tajemnicą węża pozostanie, skąd przybył i w jaki sposób udało mu się wślizgnąć do mieszkania na trzecim piętrze - dodała Pawlak.

Wąż trafił do Centrum CITES na terenie warszawskiego zoo.

