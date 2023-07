Gdy upośledzony umysłowo Adam odziedziczył mieszkanie, do jego drzwi zapukał Przemysław. Namówił go do sprzedaży lokalu za 1/3 wartości. Znalazł kupca, a Adama zaprowadził do notariusza. Prokuratura wystąpiła z wnioskiem o anulowanie transakcji. Sąd najpierw skazał trójkę. W drugiej instancji wyłączył się ze sprawy, bo pracuje tam rodzina notariusza. Prawnika uniewinniono. Materiał "Interwencji".