Trzy lata temu pan Łukasz z Warszawy postanowił wstawić swoje auto do komisu. Mężczyzna podpisał tzw. umowę komisową i miał czekać na sprzedaż auta.

- To był Hyundai Sonata - 2008 rocznik. Chcieliśmy zmienić pojazd na inny. Początkowo próbowaliśmy go sprzedać przez portal, przez aukcje internetowe - opowiada w programie "Interwencja" Łukasz Gerek.

Samochód zniknął z komisu

Ponieważ auto nie cieszyło się zainteresowaniem, pan Łukasz udał się na samochodową giełdę.

- Wtedy, na giełdzie w Żeraniu, podszedł do mnie pan, którego wcześniej znałem. To był pan właśnie z tego komisu, o którym mowa, przy na ulicy Modlińskiej. I on zaproponował w tych słowach, że po co będę tracił czas tutaj przyjeżdżając. On chętnie weźmie go do handlu i sprzeda - wspomina.

Kilka miesięcy później, przejeżdżając obok komisu, pan Łukasz zobaczył, że zniknęło stamtąd większość aut, w tym jego. Mężczyzna spróbował więc skontaktować się z właścicielem komisu.

ZOBACZ: "Interwencja". Uważa się za celebrytę. Mówią, że jest oszustem

- Kontakt z panem Arturem był bardzo trudny, przez telefon w zasadzie nieosiągalny - wspomina pan Łukasz.

- Ja cały czas wierzyłam, że to nie może być prawda, że takie sytuacje się nie zdarzają. Byłam bardzo zaskoczona tą sytuacją - dodaje Karolina Łożyńska, partnerka pana Łukasza.

"Znalazłem swoje auto na aukcji internetowej"

Pan Łukasz, mimo że faktycznie przestał być posiadaczem samochodu, wciąż musi opłacać jego ubezpieczenie. - Za każdym razem kiedy była opcja płacenia składki ubezpieczeniowej, myśleliśmy o tym, co z tym dalej. Przy którejś składce Łukasz podjął decyzję, że trzeba coś z tym robić dalej. Mówiłam mu, że jeśli auto będzie użyte do niecnych celów, to faktycznie mogą jego zakuć w kajdany i on może mieć z tego duże problemy - opowiada Karolina Łożyńska.

- Pierwsze moje takie bardzo duże podejrzenie i zdziwienie było wtedy, kiedy znalazłem swoje auto na aukcji internetowej. Było wystawiane przez inny komis w Warszawie. Kiedy do nich zadzwoniłem, to byli sami zdziwieni, ponieważ według nich jest umowa, na której złożony jest mój podpis - mówi Łukasz Gerek.

ZOBACZ: "Interwencja". "Zostałem zhańbiony". Szanowany policjant skazany za łapówki

Kiedy mężczyzna otrzymał mandat z fotoradaru, postanowił o wszystkim powiadomić policję.

- Auto ktoś prawdopodobnie używa w tym momencie. Jest oczywiście opłacone przeze mnie, czyli posiada OC. Gdybym go nie opłacił, no to by nałożono na mnie karę z Funduszu Gwarancyjnego. Bardziej boję się tego, że to auto zostanie użyte np. w czynach przestępczych - podkreśla pan Łukasz.

Sprawa w sądzie

Sprawa trafiła do sądu. Oskarżonym jest właściciel komisu. To jednak niestety nijak nie rozwiązuje problemu pana Łukasza, ponieważ Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pułtusku odmówił mu wyrejestrowania pojazdu.

- Wyrejestrowanie pojazdów jest ściśle sprecyzowane w ustawie Prawo o Ruchu Drogowym. Tutaj wyrejestrowanie z powodu kradzieży pojazdu, na który powołuje się strona tego postępowania, w naszej ocenie nie miało zastosowania - tłumaczy Waldemar Balcerowski ze Starostwa Powiatowego w Pułtusku.

ZOBACZ: "Interwencja". Dramat matki z czworgiem dzieci. Stracili wszystko i nie mają gdzie mieszkać

- Ta decyzja absolutnie nie jest prawidłowa. Niestety wynika to z niskiej wiedzy urzędników. Przepis być może jest trochę niefortunny, bo zawęża rzeczywiście ten przypadek wyrejestrowania do m.in. kradzieży, nie mówi wprost o przywłaszczeniu, ale gdyby urzędnicy sięgnęli trochę dalej niż przepisy ustawy, toby się dowiedzieli, że na gruncie orzecznictwa przywłaszczenie jest traktowane dokładnie tak samo jak kradzież - zaznacza adwokat Katarzyna Topczewska.

Materiał wideo możesz zobaczyć TUTAJ.

WIDEO: Maciej Wąsik w programie "Graffiti": D. Tusk nie zgodzi się na debatę z J. Kaczyńskim Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ap/polsatnews.pl