Wielka biała krowa rasy Nelore została sprzedana w Brazylii za rekordową sumę. Miejscowe przedsiębiorstwo zapłaciło za jedną trzecią praw do zwierzęcia blisko 7 mln brazylijskich reali, czyli w przeliczeniu prawie 6 mln zł. W ubiegłym roku połowę tej samej krowy sprzedano za 3,9 mln reali (ok. 3,3 mln zł), co już wówczas było rekordową kwotą.