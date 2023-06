- W związku z tym, że Rosja ma zamiar rozmieścić taktyczną broń jądrową na Białorusi, my zwracamy się do całego NATO o wzięciu udziału w programie Nuclear Sharing - powiedział w piątek po szczycie UE Mateusz Morawiecki. Premier przekazał też, że Polska nie zgodziła się podczas szczytu Rady Europejskiej na przyjęcie konkluzji ws. relokacji imigrantów.

W piątek po południu zakończyła się Rada Europejska dotycząca kwestii bezpieczeństwa i problemu imigracji. Po spotkaniu premier uczestniczył w konferencji prasowej, na której zapytany został o uczestnictwo Polski w programie proliferacji broni jądrowej.

Morawiecki potwierdził, że Warszawa jest zainteresowana wzięciem udziału w programie. - Ostateczna decyzja będzie zależała od naszych partnerów amerykańskich, natowskim. My deklarujemy nasza wolę szybkiego działania w tym zakresie - powiedział.

Dodał, że "nie chcemy siedzieć z założonymi rękoma, kiedy Putin eskaluje różnego rodzaju groźny".

Nuclear Sharing jest programem NATO, który stanowi element w zakresie odstraszania jądrowego. Umożliwia on udostępnienie głowic jądrowych państwom członkowskim nieposiadającym własnej broni jądrowej. Od listopada 2009 r. w ramach Nuclear Sharing amerykańska broń jądrowa znajduje się na terenie Belgii, Niemiec, Włoch, Holandii i Turcji.

Relokacja imigrantów. "Nie zgodziliśmy się na konkluzje"

Dwudniowy szczyt Rady Europejskiej dotyczył kwestii imigracyjnych.

- Nie zgodziliśmy się na przyjęcie konkluzji w takim kształcie, które zakładałyby naszą milczącą zgodę na przymusową migrację czy dystrybucję, rozdział nielegalnych imigrantów - powiedział po szczycie Morawiecki.

Zaznaczył, że Polacy wysoko oceniają poziom bezpieczeństwa i ten poziom "chcemy utrzymać". Podał jednocześnie w wątpliwość, czy inni Europejczycy mogliby powiedzieć to samo np. Szwedzi, Belgowie czy Francuzi. - Emmanuel Macron musiał opuścić szczyt wcześniej, żeby zając się tematem zamieszek - powiedział.

Premier mówił o plądrowanych sklepach, rozbojach, podpalanych samochodach na francuskich ulicach. - Czy takie obrazy chcielibyśmy widzieć w Polsce? - pytał.

Dodał, że chce bezpiecznej polityki migracyjnej, takiej jaką prowadziła Rzeczpospolita w ostatnich latach. - Aby skutecznie walczyć z tymi gangami, które tam się pojawiły, różnymi ludźmi, którzy tak naprawdę zajmują się handlem żywym towarem - mówił i dodał, że "handel żywym towarem odbywa się poprzez przemytników, różne organizację pozarządowe".

- Nie chcemy takich scen na ulicach polskich miast - stwierdził.

"Bezpieczeństwo przede wszystkim"

Morawiecki przypomniał, że historia związana imigracją w granicach UE się powtarza. - Stanowisko Polski to przede wszystkim bezpieczeństwo. (...) Dlatego Polska pozostała przy stanowisku, które zostało określone jako consensus RE w 2018, potwierdzone rok później i do dzisiaj stanowi obowiązujący kanon decyzji politycznych, którymi inne instytucje powinny się kierować - mówił.

Morawiecki przypomniał o sytuacji z 2015 roku, kiedy na państwach europejskich "wymuszana była relokacja". Jak przypomniał Polska była jednym z krajów, który przeciwstawił się takiej polityce.

- Jeśli nie zajmujemy się problemem u źródeł, to tworzymy kulę śniegową. Jeśli otworzymy drzwi, to wpłynie cała rzeka nielegalnej migracji tak jak we Francji czy w dalekiej od Morza Śródziemnego Szwecji - tłumaczył premier.

- Europejczycy mają święte prawo być u siebie gospodarzami i my Polacy w szczególności mamy święte prawo być u siebie gospodarzami - podkreślił.

Komisarz Ylva Johansson mówiła o tym, że nie ma "przymusu relokacji". Tymczasem Morawiecki wskazał, że jeśli nieprzyjęcie imigrantów wiąże się z opłatą kar w wysokości ponad 20 tys. euro za imigranta, to jest to przymus. - To w czasie, kiedy za jednego przyjętego uchodźcę z Ukrainy dostaliśmy od 50 do 100 euro, to jest to jawną dyskryminacją - powiedział.

ap/ sgo/polsatnews.pl