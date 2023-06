- Chcę powiedzieć "dziękuję", a w imieniu Rzeczpospolitej, za polityków PO i sprzyjających im celebrytów - "przepraszam" - mówił premier Mateusz Morawiecki, zwracając się do polskich służb. Szef rządu i szef MON Mariusz Błaszczak udali się do Krynek w woj. podlaskim, gdzie poruszyli temat bezpieczeństwa Polski w kontekście wydarzeń w Rosji i wspierającej ją Białorusi.

Premier Mateusz Morawiecki w Krynkach stwierdził, że Polska zrobiła wszystko, co mogła, by odpowiednio zareagować na sytuację w Rosji.

- Stoimy w szczególnym miejscu, przy granicy polskiej z Białorusią. Łukaszenka z Putinem potrafią prowadzić bardzo dziwne akcje, które wciąż analizujemy, badamy - powiedział.

"To był test. Zdaliśmy go"

Następnie premier wrócił do 2021 roku, do wydarzeń na granicy polsko-białoruskiej, gdy "posłowie Platformy Obywatelskiej tworzyli teatr, farsę".

- Dzisiaj, kiedy my stoimy murem za polskim mundurem, kiedy jesteśmy z polskimi żołnierzami, polskimi funkcjonariuszami, chcę powiedzieć "dziękuję", a w imieniu Rzeczpospolitej, za polityków PO i sprzyjających im celebrytów - "przepraszam" - stwierdził Morawiecki i przypomniał, że "Łukaszenka i Putin próbowali wepchnąć tutaj nielegalnych migrantów z krajów Bliskiego Wschodu, ściągając ich z Iraku, Iranu, Libii. Dlaczego? To był test, który my zdaliśmy".

- Polska jest coraz bardziej bezpieczna, granice są strzeżone, jednostki wojskowe odbudowywane, armia modernizowana, straż graniczna wzmacniana przez odpowiedni sprzęt - wymieniał premier.

Potem głos zabrał także szef Ministerstwa Obrony Narodowej.

- Jesienią 2021 roku Polska została zaatakowana hybrydowo przez Białoruś. Nikczemnością były ataki ze strony polskiej, przez celebrytów, opozycję. Naród stanął jednak za polskim mundurem - powiedział szef MON Mariusz Błaszczak i dodał, że "robi wszystko, by granica była bezpieczna".

Polska a sytuacja w Rosji

Błaszczak powiedział też o działaniach polskiego rządu, gdy doszło do buntu w Rosji. - Współpracujemy ściśle z sojusznikami z Sojuszu Północnoatlantyckiego, w trakcie budowy muru wspierali nas żołnierze z Wielkiej Brytanii, Estonii i to jest wymiar naszej współpracy - powiedział.

- Wczoraj odbyły się konsultacje sojusznicze, rozmawiałem z sekretarzem obrony Lloydem Austinem (USA), Benem Wallacem (Wielka Brytania) na temat sytuacji, jaka miała miejsce w Rosji. Monitorujemy sytuację, wymieniamy informacje, jesteśmy przygotowani, by bronić Polski, każdego skrawka, stąd też rozwijamy Wojsko Polskie - powiedział Mariusz Błaszczak.

