Andrzej Duda: Trwa relokacja sił rosyjskich na Białoruś. NATO musi reagować

- Trwa, de facto, relokacja sił rosyjskich, Grupy Wagnera wraz z jej szefem Jewgienijem Prigożynem na Białoruś. To są dla nas bardzo negatywne sygnały, które chcemy przedstawić naszym sojusznikom - powiedział przed wylotem do Hagi prezydent Andrzej Duda. Głowa państwa odbędzie tam konsultacje związane ze zbliżającym się szczytem NATO w Wilnie.

Prezydent Duda w krótkim briefingu prasowym zapowiedział najważniejsze z punktu widzenia Polski tematy, które podjęte zostaną w trakcie rozmów.

- Wszystko w kierunku wzmacniania bezpieczeństwa flanki wschodniej, Polski i krajów bałtyckich. To są działania, które cały czas prowadzimy - stwierdził.

- Chcemy, żeby doprowadził do wzmocnienia bezpieczeństwa w naszej części Europy. Widzimy, co dzieje się na wschodzie. Trwa, de facto, relokacja sił rosyjskich, grupy Wagnera na Białoruś wraz z jej szefem Jewgienijem Prigożynem. To są dla nas bardzo negatywne sygnały, które chcemy przedstawić naszym sojusznikom - dodał.

Zdaniem Andrzeja Dudy politycy i przedstawiciele Sojuszu Północnoatlantyckiego muszą wprowadzić w życie już wcześniejsze ustalenia.

- Realizacja postanowień szczytu w Madrycie. Reagowanie NATO musi być szybsze. Plany obronnościowe muszą być bardziej wydajne - szybsza reakcja, szybsze przerzucenie grup batalionowych, które stacjonują w naszej części Europy. To są cele, które chcemy uzyskać - podkreślił.

Prezydent stwierdził także, że ważnym elementem rozmów będzie uzgodnienie kwestii lobbowania za jak najszybszym przyłączeniem Szwecji do NATO oraz ustalenie jednolitej ścieżki dla Ukrainy.

- Mam nadzieję, że to będzie kolejne udane robocze przygotowujące nas do szczytu NATO w Wilnie - podsumował.

Konsultacje w Hadze

W rozmowach oprócz Andrzeja Dudy udział wezmą m.in. Sekretarz Generalny NATO Jens Stoltenberg, prezydent Rumunii Klaus Iohannis, premier Holandii Mark Rutte, prezydent Litwy Gitanas Nauseda, premier Norwegii Jonas Gahr Støre i premier Belgii Alexander De Croo.

- Oczywistym tematem tej dyskusji będą kwestie bezpieczeństwa w kontekście zbliżającego się szczytu NATO w Wilnie. Dla Prezydenta RP perspektywa wschodniej flanki NATO i konieczność kontynuacji polityki obrony i odstraszania będzie ważnym priorytetem na to spotkanie - zapowiedział Marcin Przydacz, Szef Biura Polityki Międzynarodowej.

Rozmowy toczyć się będą wokół tematu aktualnej sytuacji sytuacja w Ukrainie, a także kwestii odpowiedzi Sojuszu Północnoatlantyckiego na wydarzenia związane z trwającą wojną.

mjo/ac/ Polsatnews.pl