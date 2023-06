Maciej Wąsik skomentował powrót Jarosława Kaczyńskiego do rządu. Uważa, że dzięki niemu rząd jest wzmocniony.



- Tak to sobie wyobrażam, że decyzje rządu będą mocniejsze, pozycja Jarosława jest niepodważalna i wejście jego jako wicepremiera, jedynego wicepremiera rządu, jest wzmocnieniem w szczególności sfery bezpieczeństwa - powiedział w programie "Graffiti".

M.Wąsik: PiS nie boi się debat

Na pytanie, czy Jarosław Kaczyński będzie debetował z Donaldem Tuskiem, poseł odpowiedział, że wątpi, by Tusk chciał wziąć udział w takiej debacie. Dodatkowo stwierdził, że partia w życiu publicznym często posługuje się nieprawdą i np. fałszywymi danymi.

- Sygnały, które docierają z Platformy Obywatelskiej nie są często zbudowane na prawdzie - powiedział wiceminister.

ZOBACZ: Gorąca debata w Sejmie. Pierwsze czytanie prezydenckiego projektu o komisji ds. rosyjskich wpływów

Wąsik odniósł się do słów Borysa Budki, który w programie "Gość Wydarzeń" wyraził chęć debaty z premierem Mateuszem Morawieckim.



- Borys Budka nie sięga nawet do połowy klasy politycznej premiera Morawieckiego. Myślę, że Mateusz Morawiecki nie chciałby rozmawiać z kimś, kto jest takim lekkim "hejterem" politycznym i krzykaczem - przekazał.

Jednak dodał, że poważne debaty polityczne na pewno się odbędą, PiS jest na nie przygotowany i się "tych debat nie boi".

M.Wąsik ws. relokacji migrantów "Czas, by zająć się tą sprawą"

Na pytanie, czy na najbliższym posiedzeniu Sejmu będzie gotowy wniosek w sprawie referendum migracyjnego, Maciej Wąsik odpowiedział, że nadszedł czas, by zająć się tą kwestią. Sądzi, że zostaną przygotowane rozwiązania, które będzie można przyjąć lada chwila. Wskazał też na ewentualny termin referendum.



- Jestem przekonany, że najlepszy termin będzie razem z wyborami. To jest kwestia także pewnej ekonomii. Będzie sporo taniej - dodał.

ZOBACZ: Relokacja migrantów. Premier: Polska nie dopuści, aby przemytnicy ludzi dyktowali warunki UE



W przypadku połączenia wyborów parlamentarnych z referendum, wyborcy otrzymaliby jedną planszę do głosowania do Sejmu, Senatu i jedną kartę referendalną. Konsultacje w sprawie pytań referendum wciąż trwają.

- Powinniśmy zastanowić się, czy przy okazji referendum ws. relokacji migrantów, nie zapytać jeszcze o inne rzeczy. Chociażby o sprawy klimatyczne, kwestie węgla. To są sprawy ważne dla przyszłości Polski - powiedział Wąsik w "Graffiti".

WIDEO: M.Wąsik w programie "Graffiti"

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Polska mogłaby na wniosek uniknąć relokacji migrantów, ponieważ przyjęła ponad milion uchodźców z Ukrainy. Jednak Maciej Wąsik zaznaczył, że jest to głębsza kwestia, kwestia suwerenności. Zaznaczył, że Polska chce prowadzić własną politykę.



- Sprawy migracyjne należą do suwerennych decyzji państw członkowskich - stwierdził. - My nie chcemy prosić Komisji Europejskiej o zgodę na coś, skoro mamy pełne prawo do zablokowania tego i prowadzenia własnej polityki - dodał.

ZOBACZ: Sejm przyjął uchwałę ws. przymusowej relokacji uchodźców. "To jest kpina z Polski"

Odniósł się także do informacji o wydaniu obcokrajowcom 100 tys. pozwoleń na tymczasowy pobyt w Polsce.

- Panie redaktorze, Pan się myli głęboko. Powtarza dokładnie to, co powtarzał Donald Tusk kłamiąc. My wydaliśmy ponad 100 tysięcy zezwoleń na pracę. Po czym każde takie zezwolenie, które jest pierwszym etapem do wydania wizy, każda taka osoba jest weryfikowana w sensie służb, w sensie konsularnym. Co piąta osobą, która dostała pozwolenie do pracy dostała wizę do Polski. Co piąta. To jest jedno z tych kłamstw, którymi posługuje się Donald Tusk - przekazał Wąsik.

ZOBACZ: Rozprawa pełnego składu TK ws. sporu kompetencyjnego o prawo łaski

Padło także pytanie, czy wiceszef MSWiA dostał powiadomienie z Sądu Okręgowego. Sąd Najwyższy uchylił umorzenie sprawy M.Kamińskiego i M.Wąsika. Sprawa została przekierowana do ponownego rozpatrzenia przez Sąd Okręgowy po tym, jak prezydent zastosował prawo łaski. - Nic nie otrzymałem. Dla mnie sprawa jest zamknięta - powiedział i odmówił dalszego komentarza.

Wcześniejsze odcinki "Graffiti" możesz zobaczyć tutaj.

WIDEO: Ekspert o możliwym wysadzeniu elektrowni atomowej: Rosja może sobie na to pozwolić Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

kar/dsk/polsatnews.pl