Zniszczone siedziby banków i urzędów, splądrowane sklepy i niemal 670 aresztowanych - to bilans kolejnej doby zamieszek we Francji. Ich uczestnicy wyszli na ulice po śmierci 17-latka zastrzelonego przez policjanta. Bunt w różnych miastach kraju tłumiło 40 tysięcy policjantów, aresztowano 667 osób.

Gwałtowne protesty we Francji wybuchły po tym, jak policjant zastrzelił 17-latka pochodzenia północnoafrykańskiego Nastolatek został zastrzelony przez policjanta podczas kontroli drogowej w Nanterre nieopodal Paryża.

Uliczne demonstracje trwają trzeci dzień i wciąż przybierają na sile. Z czwartku na piątek mieszkańcy Lille podpalili urząd ratusza. W rejonie Fives ratusz okręgowy został obrzucony kamieniami - wybite zostały okna, doszło także do pożaru, który swoim zasięgiem uszkodził także pobliską szkołę.

Violences urbaines: une nuit d'émeutes dans beaucoup de communes d'Île-de-France pic.twitter.com/fw9nhT6ncf — BFMTV (@BFMTV) June 30, 2023

Francja: Demonstranci wybijają okna, niszczą miejską infrastrukturę

Jak przekazała AFP, doszło do wielu grabieży sklepów. W gminie Roubaix zniszczono teatr, płonęły barykady, spaleniu uległy także przystanki autobusowe.

Mort de Nahel: les images des bus RATP brûlés à Aubervilliers lors d'une nouvelle nuit d'émeuteshttps://t.co/frMmJLc44E pic.twitter.com/BsFnOX7Pbu — BFMTV (@BFMTV) June 30, 2023



Zaatakowano również komisariat policji i centrum społeczne. Minister spraw wewnętrznych Gerald Darmanin przekazał, że aresztowano 667 osób.



Do pierwszych incydentów w nocy z czwartku na piątek doszło około 21:00. Policjanci otworzyli ogień do protestujących. Funkcjonariusze patrolowali miasta dzięki helikopterom i dornom. W kraju rozmieszczono 40 tysięcy funkcjonariuszy policji - to prawie czterokrotnie więcej niż w środę, gdy bunt dopiero się zaczynał.

#sécurité |



Les forces de l'ordre sont déployées sur l'ensemble de l'agglomération lyonnaise pour faire respecter l'ordre public.



La @PoliceNat69, les compagnies républicaines de sécurité procèdent actuellement, avec l'assistance du Raid, à des opérations de sécurisation. pic.twitter.com/7QAbCVS7B0 — Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) June 29, 2023

Protesty nie mają pełnego poparcia. "Reakcja jest zła"

Nie wszyscy popierają pełne przemocy działania. Jak podała AFP, wiele mieszkańców Francji uważa śmierć Nahela za okropny incydent i uważa, że policjant powinien odpowiedzieć za dokonany czyn. Jednak podkreślają, że niszczenie urzędów nic nie da, a szkody zostaną w przyszłości pokryte z ich pieniędzy.

- Śmierć Nahela jest nieuzasadniona. Ale reakcja obywateli jest zła. Degradacja usług publicznych jest bezużyteczna. To nasze pieniądze naprawią to wszystko - powiedział jeden ze świadków buntu, cytowany przez AFP.

Prezydent Francji Emmanuel Macron będzie przewodniczył nowej międzyresortowej jednostce kryzysowej w piątek o godzinie 13:00. Została powołana po kolejnej nocy zamieszek.

