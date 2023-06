Przeciwnicy aborcji niszczą rowery do wypożyczenia we Francji. Malują i przyklejają na nie hasła propagandowe. Twórcy kampanii uważają, że prawo do aborcji nie może być równe prawie do życia według zapisu Konstytucji. Jednak francuska minister Isabelle Rome odpowiada, że nikomu nie pozwoli podważyć tego prawa.