Niech pan pokaże, to jest moja kartka - mówił Piotr Borys (KO) do wiceministra finansów Artura Sobonia (PiS), który zabrał swojemu rozmówcy zestawienie migrantów z krajów muzułmańskich, którzy przybyli do Polski. Politycy w żywiołowy sposób dyskutowali na temat relokacji wewnątrz UE. - Ta "karteczka" pokazuje tych legalnych imigrantów, którzy przyjeżdżają tutaj pracować - wtrącił się Soboń.