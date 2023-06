- Mentzen, który jest osobą rozpoznawalną, promuje przekaz: Upijcie się, to jest sposób na świetną zabawę - powiedział w programie "Debata Dnia" o akcji "Piwo z Mentzenem" Jan Śpiewak z Stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa. - Uważam, że zachowanie Mentzena jest odpowiedzialne i nie promuje alkoholu - odparł Krzysztof Rzońca, polityk Konfederacji.

W programie "Debata Dnia" u Agnieszki Gozdyry dyskutowano o "Piwie z Mentzenem" - wydarzeniu organizowanym przez polityka Konfederacji, Sławomira Mentzena.

- Wiek inicjacji alkoholowej obniża się coraz bardziej - powiedział przewodniczący Stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa Jan Śpiewak. - Mentzen, który jest osobą rozpoznawalną w sieci, promuje taki przekaz: Upijcie się, to jest sposób na świetną zabawę - dodał.

"To jest cyniczna gra, ja Mentzenowi współczuję"

- Tak się buduje skojarzenia i nawyki, które wpędzają młodych ludzi w alkoholizm, a koniec jest naprawdę zły dla tej osoby, co pije i dla jej bliskich - przekazał Śpiewak.

- To taki szwagier na weselu, który mówi no ze mną się nie napijesz? To jest cyniczna gra, ja Mentzenowi współczuję - dodał przewodniczący stowarzyszenia.

WIDEO: "Debata Dnia". Dyskusja o akcji "Piwo z Mentzenem". Jan Śpiewak kontra Krzysztof Rzońca

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...



- Uważam, że zachowanie Mentzena jest odpowiedzialne i nie promuje alkoholu - powiedział polityk Konfederacji Krzysztof Rzońca. - Geneza akcji dotyczy czasów pandemii, gdy wszystko było zamknięte. Jedyna okazja, żeby się spotkać i pogadać o podatkach i ekonomii, to było spotkanie się na piwie - wyjaśnił.

- Jedyna możliwość, aby posłuchać prelekcji o podatkach, była podczas piwa? - zareagowała prowadząca program Agnieszka Gozdyra. - Przepraszam, czy pan się słyszy? - dopytała.

ZOBACZ: Sławomir Mentzen o 800 plus: Nie powinno się niepracującym przelewać pieniędzy

- Tak, Polacy mają prawo spędzać czas w taki sposób, jak im pasuje - odpowiedział Rzońca. - Mają prawo w wolnym czasie jeść, pic i robić to, co uważają za słuszne pod warunkiem, że nie łamią prawa - podsumował.

WIDEO: Karolina Pawliczak w "Graffiti": Nie będę krytykować Lewicy, bo wróg jest po innej stronie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mbl/ Polsatnews.pl