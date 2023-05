- W interesie publicznym, dobra dzieci i młodzieży bardzo proszę i apeluję do pani kurator o jak najszybsze wyjaśnienie, o co w tej historii chodzi, w czym jest problem - powiedziała w programie "Debata Dnia" posłanka PiS Mirosława Stachowiak-Różecka. Szefowa sejmowej komisji edukacji, nauki i młodzieży nawiązała do słów małopolskiej kurator oświaty Barbary Nowak ws. dyrektora liceum w Tarnowie.

W programie "Debata Dnia" przypomniano sytuację z Tarnowa. Dyrektor tamtejszego liceum powiadomił sąd rodzinny, że jego uczennica może doświadczać przemocy domowej. Okazało się, że miał rację. - Matka tej dziewczyny ma zarzuty znęcania się nad małoletnią córką Wkroczyła kurator Barbara Nowak. Dyrektor ma postępowanie dyscyplinarne, ponieważ zarzuca się mu, że "wkroczył w rodzinę" - przypomniała prowadząca program Agnieszka Gozdyra.

Posłanka PiS Mirosława Stachowiak-Różecka stwierdziła, że ta sprawa może doprowadzić do sytuacji, w której "jeśli inny dyrektor będzie miał cień podejrzenia to stwierdzi: ja się nie będę wychylał, bo będę miał to tylko kłopoty".

- Absolutnie sprawa do zweryfikowania i apeluje tu, razem z paniami jak sądzę, żeby jeszcze raz to jak najszybciej sprawdzić, przejrzeć i zmienić decyzje. To nie może być tak, żeby się dyrektor szkoły bal reagować na takie sygnały - dodała szefowa komisji edukacji, nauki i młodzieży.

Apel do kurator Barbary Nowak. "Liczę, że to się wyjaśni jak najszybciej"

- Taka jest procedura, że jeżeli mamy podejrzenie, że coś się dzieje w ośrodku, w szkole, w rodzinie, to naszym obowiązkiem jest napisanie do sądu o wgląd w sytuację rodzinną. Wtedy ta machina rusza. My jesteśmy instytucją - powiedziała Daria Chmiel, dyrektorka Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii "Kąt".

Zdaniem Mirosławy Stachowiak-Różeckiej inny dyrektor lub nauczyciel siedzący przed telewizorem lub czytający takie informacje może pomyśleć, że od teraz lepiej ignorować takie doniesienia.

- Oczywiście, że tak nie może być. W interesie publicznym, dobra dzieci i młodzieży bardzo proszę i apeluje do pani kurator o jak najszybsze wyjaśnienie, o co w tej historii chodzi, w czym jest problem. Absolutnie zachęcanie i motywowanie, wspieranie dyrektorów raczej w takich przypadkach, a nie odwrotnie. Liczę, że to się wyjaśni jak najszybciej - podsumowała.

