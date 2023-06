- Będę z Lewicą na dobre i na złe. Na zawsze - powiedział w programie "Graffiti" poseł Lewicy Tomasz Trela, odnosząc się do doniesień medialnych o ewentualnym transferze parlamentarzysty do Koalicji Obywatelskiej. Zadeklarował, że z listy Lewicy będzie kandydował w wyborach.

- 9-10 proc. to bardzo dobry punkt wyjścia, żeby zrobić 12-14 proc. poparcia - powiedział poseł Trela, odnosząc się do sondaży przedwyborczych. - Wiem, ze swojego 24-letniego doświadczenia w SLD i Lewicy, że ciężka praca przynosi efekty i taką ciężką pracę musimy wykonać - mówił.

Trela: Przez osiem lat rządów PiS kobiety były tłamszone

Polityk podkreślił, że "jako odpowiedzialny facet" podpisuje się pod wszystkim postulatami, które w sobotę wygłosiły posłanki Lewicy. - Cieszę się, że mamy takie kobiety na Lewicy, które walczą o prawa kobiet - dodał.

Trela ocenił, że przez osiem lat rządów Prawa i Sprawiedliwości kobiety były tłamszone. - Jedyna formacja polityczna, która chce zadbać o kobiety, która ma program dla kobiet, to Lewica i to pokazały moje koleżanki w sobotę na konwencji - mówił.

ZOBACZ: "W lewicowej Polsce...". Posłanki z programem dla kobiet

Polityk odniósł się także do programu 500+, który ma być zwaloryzowany do kwoty 800 zł. - My jesteśmy zdania, że świadczenie powinno być waloryzowane każdego roku. I nie powinno być tak, że "św. Mikołaj", który nazywa się Jarosław Kaczyński z ulicy Nowogrodzkiej, daje 800+. Gdybyśmy mieli od 2016 roku waloryzację tego świadczenia, to dzisiaj wynosiłoby ono około 800 zł i nie nie byłoby żadnej łaski - powiedział.

Poseł mówił też o programie mieszkaniowy, który proponuje Lewica i porównał go z rządową propozycją kredytu na 2 proc. - W porównaniu do naszego, to jest bardzo zły pomysł. Co innego jest uwiązać sobie pętlę na szyję w wysokości 500-600 tys. zł na 30 lat, a co innego jest mieć możliwość skorzystania z mieszkania, które zbuduje samorząd albo państwo, dostać klucze i dostać tylko czynsz. My proponujemy rozwiązanie, które jest powszechne w Unii Europejskiej - wyjaśnił. Podkreślił, że jeśli Lewica wejdzie do rządu, to chce na program budowy mieszkań przeznaczać rocznie co najmniej 20 mld zł.

Trela o słowach Manfreda Webera

Grzegorz Kępka pytał także swojego gościa o słowa lidera Europejskiej Partii Ludowej, Manfreda Webera, który powiedział w wywiadzie dla niemieckiego "FAZ": "Opowiadamy się za kursem, który wyklucza radykałów. AfD, Len Pen, to nasi polityczni wrogowie. Sformułowałem trzy warunki jakiejkolwiek współpracy: za Europą, za Ukrainą, za praworządnością (ew. rządami prawa, państwem prawa). W ten sposób budujemy zaporę ogniową przeciwko PiS. Jesteśmy jedyną siłą, która może zastąpić PiS w Polsce i poprowadzić kraj z powrotem do Europy".

ZOBACZ: Manfred Weber nowym przewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej

- On jest dzisiaj liderem i szefem pana Donalda Tuska, więc to, że oni grają w jedną nutę, mnie wcale nie dziwi. Natomiast słowa, może takie ostre, które płyną gdzieś spoza granicy naszego kraju tobym troszeczkę studził. my tu już wystarczająco mamy ostrych polemik i dyskusji, czasem wykraczających poza pewien poziom, żeby jeszcze dokładano nam z zewnątrz - mówił Trela.

Wcześniejsze odcinki programu "Graffiti" można obejrzeć tutaj.

WIDEO: Płonie ciężarówka na trasie S8. Groźny wypadek tirów Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/ Polsatnews.pl