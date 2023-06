- Decyzja Unii Europejskiej w sprawie przymusowej relokacji uchodźców godzi w suwerenność Polski i jest niezgodna z unijnymi traktatami. Chcemy referendum w tej sprawie - zapowiedział Jarosław Kaczyński. - Nie zgodzimy się na to, nie zgadza się na to także naród polski - dodał i stwierdził, że "to jest kpina z Polski, dyskryminacja".

Obecnie Sejm zajmuje się poselskim projektem uchwały w sprawie propozycji unijnego mechanizmu relokacji imigrantów. Temat został zainicjowany przez polityków PiS, którzy nie zgadzają się, "aby państwo polskie ponosiło koszty społeczne i finansowe błędnych decyzji innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej".

Kaczyński: Chcemy referendum

Jarosław Kaczyński stwierdził podczas wystąpienia na mównicy, że "nie zgodzi się, tak jak i naród Polski", na przyjęcie imigrantów. Przypomniał, że i tak Polska przyjęła "kilka milinów" uchodźców z Ukrainy.

- Przyjęliśmy wtedy kilka milionów uchodźców; można mówić, że na stałe to około 1,5- 2 mln. Gdyby to pomnożyć przez 22 tys. euro (to proponowana w unijnych rozwiązaniach kwota, którą państwa płaciły za każdego nieprzyjętego migranta), to będzie to suma gdzieś między dwadzieścia kilka, a trzydzieści mld euro - przypominał prezes PiS.

Dodał, że "jeżeli chodzi o pomoc, jaką otrzymaliśmy [z KE - red], to jest, przy bardzo dobrym liczeniu, 100 euro na mieszkańca".

- To jest kpina z Polski, to jest dyskryminacja wyjątkowo bezczelna. Dlatego my się na to nie zgodzimy, i nie zgadza się na to także naród polski i to musi być przedmiotem referendum, ta sprawa musi być przedmiotem referendum. I my to referendum zorganizujemy, pamiętajcie o tym - krzyczał Kaczyński z mównicy.

Dodał, że "Polacy muszą się w tej kwestii wypowiedzieć".

- Decyzja Unii Europejskiej w sprawie przymusowej relokacji uchodźców godzi w suwerenność Polski i jest niezgodna z unijnymi traktatami - ocenił prezes PiS.

Polska nie zgadzała się na migrantów

Na początku czerwca szefowie dyplomacji państw członkowskich Unii Europejskiej przyjęli stanowisko negocjacyjne w sprawie reformy regulacji migracyjnych. Polska i Węgry głosowały przeciwko poparciu tzw. paktu migracyjnego.

W ramach nowych zasad ustalona jest "minimalna roczna liczba relokacji z państw członkowskich, z których większość osób wjeżdża do UE, do państw członkowskich mniej narażonych na tego rodzaju przyjazdy". Wśród krajów, do których mieliby trafiać migranci jest Polska. Liczba ta została ustalona na 30 tys. osób rocznie, a w praktyce za niezrealizowanie każdej relokacji, dane państwo zapłaci co najmniej 20 tys. euro.

kg/polsatnews.pl