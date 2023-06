J. Kaczyński: Zwiększamy ochronę na granicy z Białorusią

Wicepremier w rządzie Mateusza Morawieckiego podkreślił, że Polska musi podjąć reakcję na wydarzenia za wschodnią granicą.

- Mamy przynajmniej potencjalnie nową sytuację na Białorusi, obecność tam Grupy Wagnera. Z danych, którymi w tej chwili dysponujemy, można by sądzić, że to będzie około ośmiu tysięcy żołnierzy. Może to oznaczać nową fazę wojny hybrydowej, fazę znacznie trudniejszą niż ta, z którą mieliśmy do czynienia dotąd - stwierdził Kaczyński.

- W związku z tym zostały podjęte decyzje odnoszące się do wzmocnienia naszej obrony na granicy wschodniej, zarówno w przedsięwzięciach doraźnych, jak także przedsięwzięcia o charakterze trwałym. Wzmocnienie odnosi się zarówno do zwiększenia sił tam stale obecnych, jak i do zwiększenia ilości przeszkód i umocnień, które mają chronić naszą granicę, gdyby była ona atakowana - dodał.

- Polityka bezpieczeństwa kraju jest z natury rzeczy nastawiona na najczarniejsze scenariusze. Kierując się tą zasadą, musieliśmy takie decyzje podjąć - podkreślił Kaczyński.

M. Błaszczak: Grupa Wagnera to ludzie zdemoralizowani

W trakcie konferencji głos zabrał także szef resortu obrony Mariusz Błaszczak, który podkreślił powagę sytuacji.

- Najemnicy grupy Wagnera to ludzie, którzy są doświadczeni w boju, zdemoralizowani ale jednocześnie groźni, dlatego, że przez swoją demoralizację nie szanują jakichkolwiek zasad. Mamy świadomość tych zagrożeń i stąd takie decyzje - stwierdził.

Jarosław Kaczyński nie odpowiedział na pytanie dotyczące konkretnej liczby żołnierzy i sprzętu na granicy z Białorusią. Jednocześnie zapewnił, że będzie znacząca.

- To będą siły poważne i gotowe do przeprowadzenia poważnych sytuacji, gdyby taka radykalnie się zaostrzyła. Będziemy przygotowani na odparcie ataków nawet tak groźnej i zdeterminowanej grupy wojskowej - zaznaczył wicepremier.

J. Kaczyński: Obrona granicy to nasze zadanie

Redaktor Polsat News zapytał prezesa Prawa i Sprawiedliwości o ewentualne zaangażowanie w sprawę obrony granicy Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jarosław Kaczyński stwierdził, że obrona przed działaniami hybrydowymi to przede wszystkim kwestia naszego kraju.

- Zakładamy, że obrona polskiej granicy przed atakiem hybrydowym, to jest nasze zadanie. Natomiast, gdyby doszło przybrało charakter ataku zbrojnego, wtedy bylibyśmy w sytuacji artykułu piątego. To jest stan, który może nastąpić, ale nie traktujemy go jako szczególnie prawdopodobny - tłumaczył.

- Wszystko wskazuje na to, że jeśli w ogóle będzie (zagrożenie - red.) to w formie ataku hybrydowego tylko z wykorzystaniem ludzi nieporównywalnie groźniejszych niż imigranci - dodał.

mjo/ac/ Polsatnews.pl