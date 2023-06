W środę o godz. 17 przed starą siedzibą Huty Stalowa Wola przy ul. Kwiatkowskiego zgromadzili się zwolennicy PO i PiS. Obie manifestacje dzieli około 100 m.

- Będziemy mieć utrudniania, ale nie poddajemy się - mówiła Butryn. Radna tłumaczyła, że wiec PO odbył się na prośbę pracowników huty, a celem konferencji jest wytłumaczenie działań rządów PO, które miały robić porządek po latach 2005-2007, kiedy władzę sprawował PiS.- Nas łączyło jedno: posłów, ministrów i związki - rozwój polskiego przemysłu zbrojeniowego - zaznaczyła i dodała, że stanowi to o "naszym bezpieczeństwie i rozwoju gospodarki".

Nadbereżny apelował do uczestników zgromadzenia, żeby "zachowywali bezpieczną odległość" od drugiego ze zgromadzeń, żeby "z drugiej strony nie pojawił się żadne prowokacje".

Z tłumu zaczęły dobiegać okrzyki "Bóg, honor i ojczyzna", "tu jest Polska" oraz "do Berlina".

Prezydent Stalowej woli stwierdził, że przedstawiciele PO nie zaplanowali swojej konferencji a godz. 15, kiedy pracę kończył pierwsza zmiana huty. - Bo pewnie usłyszeliby prawdę, jak rządzili, co zrobili za swoich rządów - mówił.

W trakcie przemówienia słychać było dźwięk syreny i okrzyki w kierunku PO: "złodzieje, złodzieje". - Przez osiem lat rządów dokonali likwidacji wielu zakładów pracy, zwalniając tysiące pracowników, nie dając żadnej perspektywy - mówił Nadbereżny.

Na początku czerwca premier Matusz Morawiecki odwiedził Stalową Wolę. Podczas przemówienia przytoczył zasłyszane od pracowników huty słowa, które miały dotyczyć polityków PO.

- Jak byłem tu poprzednio w lutym, to mi robotnicy powiedzieli, że jakby tu przyjechali ci z Platformy Obywatelskiej, to żebym im powiedział, żeby ubrali takie bardzo grube waciaki, bo ich kijami obiją - opowiadał wówczas, zwracając się do swoich politycznych oponentów, żeby odwiedzili HSW, która pod ich rządami miała mocno ucierpieć.

Politycy PO postanowili odpowiedzieć na premierowi i zaplanowali wiec 28 czerwca.

- Nie boimy się robotników, nie boimy się bicia kijami. Chcemy przypomnieć, jak wyglądała sytuacja huty i kto ją naprawdę ratował - mówił dla "Gazety Wyborczej" Zdzisław Gawlik, szef regionu PO na Podkarpaciu.

Okazało się, że w tym samym miejscu i czasie odbędzie się inne zgromadzenie.

- Gdy je rejestrowałam w urzędzie, nie było innego zgłoszenia na ten dzień - wyjaśniał Renata Butryn, radna KO w Radzie Miasta Stalowa Wola, była posłanka PO.

Na zgromadzenie, które jak wiele na to wskazuje, będzie kontrmanifestacją, zapraszał osobiście związany z PiS prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny. Na Facebooku opublikował kilka postów, w których zachęcał do obecności.

- Jesteśmy w bardzo ważny momencie w swojej historii, która prowadzi proces powiększenia sowich potencjałów o największą wartość jaką są pracownicy - mówi w nagraniu Nadbereżny.

Podkreślił, że jest to szczególnie istotne dla tych pracujących w zakładzie Liu Gong, bo to oni w procesie prywatyzacji zostali oddzieleni od HSW.

- Chciałbym bardzo serdecznie zaprosić wszystkich pracowników, mieszkańców, wszystkich tych którzy powiedzą głośne "tak" dla HSW i który powiedzą "nie" wszystkim, którzy chcą robić dzisiaj w Stalowej Woli polityczne awantury, a którzy bardzo często odpowiadają za ten najgorszy czas dla huty - mówił prezydent miasta.

