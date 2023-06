Jak podaje CNN, The Wall Street Journal pierwszy powiadomił o nowych informacjach dotyczących szpiegowskiego centrum. Podobno Stany Zjednoczone dowiedziały się o planie w ciągu kilku ostatnich tygodni. Nie jest jasne, czy budowa obiektu już się rozpoczęła. Niepewne jest też to, czy USA mogą coś w ogóle zrobić, aby powstrzymać budowę chińskiego obiektu szpiegowskiego na Kubie.

To nie pierwsza próba chińskiej ingerencji w wewnętrzne sprawy USA. W lutym Chiny wysłały balon szpiegowski na terytorium Stanów. Miał on służyć do zbierania danych wywiadowczych i przekazywania ich z powrotem do Pekinu. Przed zestrzeleniem balonu, Stany Zjednoczone podjęły kroki ochronne i szyfrowały swoje przekazy.

Bazy szpiegowskie na terytorium USA

Dodatkowo, jak podaje CNN, źródło zaznajomione z wywiadem USA zauważyło, że chociaż powstanie bazy na Kubie byłoby niepokojące, to Chiny już zbudowały kilka podobnych obiektów na terytorium Ameryki. Są to tajne posterunki policji, z którymi administracja prezydenta Joe Bidena zaczęła powoli walczyć.

Stany Zjednoczone również prowadzą działania szpiegowskie w okolicach Chin. Zwykle używają do tego samolotów rozpoznawczych, które rutynowo angażują się w podsłuchy. Niedawno jeden z takich myśliwców został przechwycony przez Chińczyków. Zdarzenie określiły Stany jako niebezpieczne i nieprofesjonalne.

Próby naprawy relacji

Podjęte zostały próby odbudowy amerykańsko-chińskiej dyplomacji. W nadchodzących tygodniach sekretarz stanu Antony Blinken ma odwiedzić Chiny. Jednak w zeszłym tygodniu władze kraju odmówiły wizyty sekretarza obrony USA Lloyda Austina i wezwały Stany do zaprzestania operacji w pobliżu chińskich wód i w ich przestrzeni powietrznej.

"Najlepszym sposobem, aby temu zapobiec, jest to, aby okręty i samoloty wojskowe nie zbliżały się do naszych wód i przestrzeni powietrznej. Uważajcie na własne wody terytorialne i przestrzeń powietrzną, wtedy nie będzie żadnych problemów" - powiedział chiński minister obrony Li Shangfu w zeszłym tygodniu w Singapurze podczas rozmów z Amerykanami.

kar/ sgo/polsatnews.pl