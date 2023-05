Białucha spędziła lata podróżując powoli na południe, z dalekiej północy Norwegii. W ostatnich dniach wieloryb jednak przyspieszył i dotarł do wybrzeży Szwecji, na południu - przekazał portal BBC.

OneWhale - organizacja zajmująca się morskimi ssakami - przekazała, że powód tak nagłego przyspieszenia jest niejasny.

"Hvaldimir, białucha, która niedawno błąkała się w fiordzie w okolicy Oslo, przeniosła się teraz do Szwecji" - przekazano na Facebooku.



Dodano, że "władze podjęły już działania, aby zabezpieczyć zwierzę". "W przyszłości chcemy przenieść Hvaldimira do domu w Arktyce, gdzie trwają prace nad stworzeniem obszaru chronionego dla niego".

Po norweskim śledztwie ws. szpiegostwa wieloryba nazwano Hvaldimir

Oswojona białucha po raz pierwszy zbliżyła się do norweskich łodzi w pobliżu wyspy Ingoya cztery lata temu. Wyspa znajduje się 415 km od Murmańska, gdzie stacjonuje rosyjska Flota Północna.

Wieloryb był w uprzęży wyposażonej w mocowanie kamery GoPro i klipsy z napisem: "Wyposażenie Sankt Petersburga".



Odkrycie to doprowadziło do dochodzenia przeprowadzonego przez norweską agencję wywiadowczą, która później powiedziała BBC, że wieloryb prawdopodobnie został przeszkolony przez rosyjską armię.

Od tego czasu wieloryb stał się znany jako Hvaldimir - od norweskiego słowa oznaczającego wieloryba - hval i od prezydenta Rosji Władimira Putina.

Rosja nigdy oficjalnie nie odniosła się do przypuszczeń, że Hvaldimir był szkolony przez rosyjską armię. Wcześniej zaprzeczała istnieniu jakichkolwiek programów mających na celu szkolenie ssaków morskich na szpiegów.

- Gdybyśmy używali tego zwierzęcia do szpiegowania, czy naprawdę myślicie, że dołączylibyśmy numer telefonu z wiadomością: Proszę zadzwonić? - powiedział w 2019 roku rosyjski pułkownik rezerwy, płk Viktor Baranets.

Białuchy to bardzo społeczne wieloryby

Biolog morski z OneWhale Sebastian Strand stwierdził, że może być wiele powodów wzmożonej aktywności wieloryba.

- Nie wiemy, dlaczego teraz tak przyspieszył, zwłaszcza, że porusza się z dala od swojego naturalnego środowiska - powiedział. Dodał, że istnieją dwa możliwe wyjaśnienia zmiany jego zachowania.

ZOBACZ: Rosja mści się na Szwecji. Wydaliła dyplomatów

- Jeden z nich to wysoki poziom hormonów, który może być motorem do znalezienia partnera. Inne może być związane z ogólną samotnością - przekazał biolog. - Białuchy to bardzo społeczne wieloryby. Możliwe, że szuka towarzystwa - podsumował.

Białuchy zwykle żyją w zimnych wodach arktycznych wokół Grenlandii, Rosji, Alaski i północnej Norwegii. Niektóre z nich migrują latem.

